Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102702
ALTIN
274.558
DOLAR
5.6641
STERLİN
7.0500
EURO
6.2811
Faizi sıfıra indirin
Son Dakika
Faizi sıfıra indirin
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
Son Dakika
Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde 
Son Dakika
EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E...
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki hain saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Burada terör örgütü PYD/YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı? Şu anda istediğimiz tavır yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki hain saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Burada terör örgütü PYD/YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı? Şu anda istediğimiz tavır yok" dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:40
2 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki hain saldırıyla ilgili açıklama

İstanbul (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı.

Erdoğan, camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili konuşan Erdoğan, " Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır" dedi. Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirveyle ilgili konuşan Erdoğan, "Ankara'da yapacağımız bu zirveyle beraber ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. İdlib'deki gelişmelerde de gözetleme noktaları dahil olmak üzere bunlardaki gelişmeler ve buradaki terör örgütleriyle verilen mücadele, bunları ele almak suretiyle bu süreci devam ettireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki ABD ile yürütülen operasyonlarla ilgili  "Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Burada terör örgütü PYD/YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı? Şu anda istediğimiz tavır yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıDiyarbakırHainSaldırıAçıklamaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 akademisyenin katili, 'Çok sıkıldım' diyerek duruşmayı terk etti
4 akademisyenin katili, 'Çok sıkıldım' diyerek duruşmayı terk etti
Kulp'taki terör saldırısında 2 gözaltı
Kulp'taki terör saldırısında 2 gözaltı
İntihar ediyoruz!
İntihar ediyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Sakarya Zaferi' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Sakarya Zaferi' mesajı
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Beştepe'de 'Suriye Koordinasyon' toplantısı
Beştepe'de 'Suriye Koordinasyon' toplantısı
Operasyonlar peş peşe geldi!
Operasyonlar peş peşe geldi!
Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay yakalandı
Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay yakalandı
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans