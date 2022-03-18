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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tanıtımını içeren video paylaştı.

18 Mart 2022 Cuma 00:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışının yapılacağı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tanıtımını içeren videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaştığı videoya "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası…" notunu ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan1915 çanakkale Köprüsü
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