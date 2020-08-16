Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda

RİZE,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Rize programının son gününde, Ayder Yaylası'nda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını denetlemek üzere, saat 10.00 sıralarında Güneysu'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'dan bindiği helikopterle, Ardeşen ilçesi Vali Erdal Ata Stadyumu'na geldi. Buradan makam aracıyla Ayder Yaylası'na gitmek üzere hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıhemşin ilçesi Taşpuharlar mevkisinde, yol kenarında mısır satışı yapan Ahmet Çolak'ın el sallayarak davet etmesi üzerine makam aracını durdurdu. Makam aracından inip, Çolak'ın tezgahı yanına gelen Erdoğan, bir süre sohbet ettiği Çolak'ın kazanındaki tüm mısırları satın aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 400 lira verip satın aldığı mısırlarından 2'sini kendisine alırken, diğerlerinin de çevredekilere ikram edilmesini istedi. Erdoğan, daha sonra Ayder Yaylası'nda Kaçkar Otel'de kahvaltılı programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmalarının bulunduğu şantiye alanında makam aracını durdurup, işçilerle sohbet etti. Sohbetin ardından işçilerle fotoğraf çektiren Erdoğan makam aracına bindi. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, arkadan gelen koruma görevlilerine ait minibüse binerek, konvoya eşlik etti.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sohbetini anlatan mısır satıcısı Ahmet Çolak, çok mutlu olduğunu söyledi. Çolak, "Yolun kenarında makam aracına el atıp, selam verdim, kendilerin bulunduğu araç durdu. Araçtan indi, mısır tezgahının yanına geldi. Hal, hatır sordu. Önceki yıllarda heyelan nedeniyle kapatmak zorunda olduğum işletmemi anlattım. Sağ olsun dinlediler. Sonra da kazanımdaki tüm mısırları satın aldı. Kendisi sadece 2 mısırı aldı, diğerlerini de çevredekilere ikram için bıraktı. Çok mutlu olduk. Davetimizi geri çevirmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Rize programının son gününde, Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2’nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı’ndaki çalışmaları da denetleyecek. Helikopterle bölgede havadan denetimlerde de bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.

'DAHA YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ayder Yaylası'nda hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan da sohbet ettiği kişilere koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Yol boyunca kendisini karşılayanları selamlayan Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.



İncelemelerin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder ile ilgili çalışmaların yoğun ve hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, “Şu an üzerinde bulunduğumuz altyapı kısmı çok kısa bir sürede yapıldı ve 6 ayda bitirildi. Daha yapılacak çok şey var. Hedefimiz; 2022 yılının sonunda buradaki konutlardan otoparkına kadar tüm çalışmaları bitirmek, ulusal ve uluslararası turizme açmaktır. Bu arada havalimanımız da bitmiş olacak. O zaman burası çok ciddi bir çekim alanı haline gelecek. Ayrıca kayak turizmine yönelik bir çalışmamız var. Tüm bunlarla beraber kolektif bir anlayışı vakıf kılacağız. Baba ocağında olmaktan daha güzel bir duygu olabilir mi? İnşallah Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam edecek. Uzungöl’de ciddi bir çekim alanımız. Orada da şu an da çalışmalar başladı. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgaller vardı, bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın, bunların yıkımı muhakkak olacak. Bu yıkımlarla beraber kimseyi de mağdur etmeden oradaki hak sahiplerine hakları neyse teslim edeceğiz” dedi.