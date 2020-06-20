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Covid-19’un bozduğu moralleri düzeltme festivali

Neval Kütük’ün haberi için tıklayınız...

20 Haziran 2020 Cumartesi 16:35
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Covid-19’un bozduğu moralleri düzeltme festivali

HABER: NEVAL KÜTÜK

Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, geleneksel Cumartesi Festivali 20 Haziran Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunuldu. 

Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak Sahasrara (Tepe üstü) enerji merkezi çalışması yer aldı. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün oldu

Online Festival’deki Sahasrara enerji merkezi çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunuldu. 

Festivalde yapılan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Festival
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