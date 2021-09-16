'Coğrafi işaretli ürünlerde 20 milyar euro kazanç hayal değil'

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, coğrafi işaretli ürünlerin dünyada 200 milyar, Avrupa'da ise 77 milyar euroluk pazara sahip olduğunu belirterek, Türkiye için de 20 milyar euro kazancın hayal olmadığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye'deki tüm oda, borsa, kalkınma ajansları ve belediyeler gibi kuruluşların da desteğiyle ATB ev sahipliğinde, Anadolu'nun binlerce yıllık yöresel ürünlerinin sergileneceği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Antalya'da 11'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen YÖREX, 20-24 Ekim tarihleri arasında ANFAŞ Fuar Merkezi'nde Anadolu'nun yöresel renklerini buluşturacak.

COĞRAFİ İŞARET FARKINDALIĞI

ATB Başkanı Ali Çandır, 11'inci kez doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye'nin bütün yöresel ürünlerini vatandaşlar, süpermarket alıcıları, otel satın almacılar ve ithalatçılarla bir araya getireceklerini açıkladı. Çandır, YÖREX'le 10 yıldır özellikle coğrafi işaret konusunda müthiş farkındalık yarattıklarını dile getirdi.

109'DAN 814'E ÇIKTI

YÖREX'in başladığı 2010 yılında 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının şu an 871'e ulaştığını belirten Ali Çandır, “704 tane de başvurusu kabul edilen ürünümüz var. 3 bin civarı coğrafi işaret alabilecek ürünümüz varken bunun yüzde 50'sine coğrafi işaret almış bulunuyoruz diyebilirim. Bunun için sevinçliyiz. Bir anlamda YÖREX'le birlikte Türkiye'de oda ve borsalarımızın üstün çabasıyla bir coğrafi işaret seferberliği ilan edildi diyebiliriz" dedi.

ÜRETİM, KOOPERATİFLEŞME VE E-TİCARET ARTTI

Kıyıda köşede kalmış, unutulmaya yüz tutmuş birçok ürünün tekrar gün yüzüne çıktığını anlatan Çandır, “Üreticilerimiz bunları üretmeye, etrafında kooperatifler oluşmaya başladı. E-ticarete de konu olan çok sayıda yöresel ürünümüz var. Biz yöresinin adını almış ürünler diyerek çıktık, dünyadaki coğrafi işaretli ürün piyasasını gördükten sonra bütün üreticilerimizi coğrafi işaret almaya yönlendirdik ve epey de mesafe aldık" dedi.

20 MİLYAR EUROLUK HEDEF

Coğrafi işaretli ürünlerin dünyada 200 milyar Euro, Avrupa'da 77 milyar euroluk pazar payı olduğunu dile getiren Çandır, “Ülkemiz ise yöresel ürün potansiyeliyle 20 milyar euroluk kazanç sağlayabilir. İtalya, parmesan peynirinden 1,5 milyar euro gelir sağlarken, 200'ün üzerinde yerel çeşidi bulunan peynir ülkesi Türkiye için 20 milyar euro hayal değil" diye konuştu.

MUTFAKTAKİ ÜRÜNLERİN ÜÇTE BİRİ YÖRESEL

Bu ürünleri önce ülke içinde tanıtıp pazarlayacaklarını, ardından ihracatı hedeflediklerini aktaran Ali Çandır, bu yıl YÖREX'in yine bu kapsamda olacağını belirterek, “Önümüzdeki yıllarda hedefimiz sadece coğrafi işaretli ürünlerin sergileneceği bir fuar haline getirmek. Tarım ve gıda ürünlerinde, Türk halkının mutfakta tükettiği ürünlerin üçte biri yöresel ürünlerden oluşuyor" dedi.

AVRUPA'DA 7 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARETLİ

Yöresel ürün çeşitliliğinin çok önemli bir miktar olduğuna da vurgu yapan Çandır, “Daha çok insanımız tanıdıktan sonra da yurt dışındaki insanlara da tattırmak, ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda Avrupa'da da coğrafi işaret almakla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 7 ürünümüz Avrupa'da coğrafi işaret aldı, 21 ürünümüzün de çalışmaları devam ediyor. İnşallah onlar da aldıktan sonra bu ürünleri Avrupa liginde çok daha rahat satabileceğiz" dedi.

YÜZDE 20-25 DAHA PAHALI

Pandemide insanların doğal, yöresel ürünlere daha çok talep gösterdiğini, sağlık açısından daha çok önem vermeye başladığını anlatan Çandır, şunları söyledi:

“Tüketim anlamında da önemli bir gelişim var. İnsanlar, normal ürünlere göre yöresel ürünlere yüzde 20-25 daha fazla para ödemeyi peşinen kabul ediyor. Şu anda tek hedefimiz coğrafi işaret sisteminin daha oturmuş bir halde Türkiye'de uygulanması ve tüketicilerimizin coğrafi işaretli ürünleri tercih etmesi."



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DHA-Genel - Türkiye-Antalya - Mehmet ÇINAR