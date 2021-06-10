Çocuk ressamlara ödülleri yarın verilecek

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Toprak Okulları Derneği ve Önce Vatan Gazetesi işbirliğiyle düzenlenen 1. Altın Fırça Ödülleri 3-9 Yaş Çocuklar Arası Resim Yarışması tamamlandı. 51 şehir ve KKTC’den katılım ile gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni yarın saat 14.00’te Toprak Okulu’nda, kuş sesleri arasında, doğa, toprak, orman ile kucaklaşarak gerçekleşecek.

Komite başkanlığını duayen magazinci Yaşar Şenyüz’ün yaptığı 1. Altın Fırça Ödülleri 3-9 Yaş Çocuklar Arası Resim Yarışması’nda Jüri Başkanlığı görevini ise Esin Tutgun yürütecek.

Ödül töreni ise Nişantepe Mahallesi Saray Caddesi No: 321/A Çekmeköy İstanbul adresindeki Nişantepe Orman Park Tesisleri Toprak Okulu Ekolojik Eğitim Atölyeleri’nde gerçekleştirilecek.