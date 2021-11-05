Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,575.92
ALTIN
560.82
DOLAR
9.71
STERLİN
13.07
EURO
11.22
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ALKIŞ
HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ALKIŞ
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Çocuk haczi yerine ebeveynlere disiplin hapsi geliyor"

Yalnızca son 3 yılda yarım milyona yakın çift boşandı, yaklaşık 400 bin çocuğun velayeti anne ya da babasına verildi. 5. Yargı Paketi kapsamındaki düzenlemeyle, kararlaştırılan günde çocuklarını göremeyen ebeveynlere hak olarak tanınan “çocuk haczi”nin devrinin kapanacağını belirten Av. Murat Aydar, “Çocuk teslim merkezleri kurulacak. Belirlenen gün ve saatte çocuğunu bu merkeze getirmeyen ebeveynler disiplin hapsi alacak” dedi.

05 Kasım 2021 Cuma 11:09
10 Okunma
"Çocuk haczi yerine ebeveynlere disiplin hapsi geliyor"

Son yıllarda artan boşanma ve velayet davalarının sonrasında birçok çocuk türlü anlaşmazlıklara tanık oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri, ülkemizde 2018 ila 2020 yılları arasında 433 bin 643 çiftin boşandığını gösterirken, 390 bin170 çocuğun da velayetlerinin dağıtıldığına dikkat çekiyor. Velayet kararının ardından belirlenen görüşme gününde ebeveynler arasında yaşanan anlaşmazlıkların "çocuk haczinin” yapılmasına yol açtığını söyleyen Av. Murat Aydar, “Yasaya göre kararlaştırılan görüşme gününde çocuğunu görme ve birlikte vakit geçirme hakkına sahip ebeveynlerin, bu hak ihlal edildiğinde icra memuru, polis ve pedagog eşliğinde gelerek icra yoluyla çocuğunu teslim alabiliyor. Ne yazık ki bu süreçten en çok ve olumsuz olarak etkilenen de çocuklar oluyor” dedi.

MAHKEME KARARINI UYGULAMAYAN EBEVEYNLERE DİSİPLİN HAPSİ

Haciz esnasında çocuğun sürece tanık olmasının yarattığı psikolojik tahribatın mevcut uygulamanın değiştirilmesine kapı araladığını belirten Av. Murat Aydar, şunları söyledi:

“Ebeveyn ve çocukların yaşadığı zorlukların en aza indirilmesi için 5. Yargı Paketi kapsamındaki düzenlemeyle çocukların belirlenen gün ve saatte, yeni kurulacak çocuk teslim merkezine getirilmesi üzerinde tasarlanan kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni uygulamada, ebeveynlerin çocuklarını getirmemesi halinde tutanak tutularak yeni bir dava süreci başlatılacak ve tedbir kararına uymayan ebeveynlere disiplin hapsi verilecek. İlgili mahkeme makamının velayet kararını gözden geçirmesiyle dava süreci karara bağlanacak. Çocuğun ebeveynleriyle görüşmesi de ücretsiz hale getirilerek masraflar devlet bütçesinden karşılanacak.”

HER YIL 100 ÇOCUK HACZİ VAKASI

Yeni uygulamada çocuk tesliminin okul ya da kreşlerde gerçekleşeceğine dikkat çeken Murat Aydar, “Her yıl ortalama 100 çocuk haczi için icra başlatıyoruz. Birçok müvekkillimin,  hacizden etkilenmesin diye çocuklarını görmekten vazgeçtiğine tanık oldum. Bu yüzden çocuğun icra konusu olmaktan çıkarılıp Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde her türlü güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Meclise sunulan yeni sistemin yasalaşmasıyla çocuk psikolojisinin korunacağına ve ebeveynler arasında yaşanan birçok problemin kolayca çözülmesini sağlayacağına inanıyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnneBabaçocukHacizVelayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik, aile ve evlilik
Gençlik, aile ve evlilik
‘Bağımlı Olma, Özgür Ol’ videosu sosyal medyada ilgi gördü
‘Bağımlı Olma, Özgür Ol’ videosu sosyal medyada ilgi gördü
İnsanlık tarihini yeniden şekillendirecek
İnsanlık tarihini yeniden şekillendirecek
Prof. Dr. Emin Erkan Korkmaz: Robot öğretmenler hayal değil
Prof. Dr. Emin Erkan Korkmaz: Robot öğretmenler hayal değil
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı
İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi
İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi
BİRSAM-Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi 
BİRSAM-Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi 
Muz yeme paylaşımı gözaltısı
Muz yeme paylaşımı gözaltısı
2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma