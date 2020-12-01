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CEPHEYİ İSTEDİLER, ZAFERE UÇTULAR

Tümkiad Genel Başkanı Nihat TANRIKULU ve beraberindeki heyet Bakü Şehir İdaresi, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ve Azerbaycan Parlamentosu tarafından heyetler eşliğinde kabul edildi.

01 Aralık 2020 Salı 15:35
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CEPHEYİ İSTEDİLER, ZAFERE UÇTULAR

İSTANBUL

HABİB BABAR

TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ve beraberindeki heyetinin, savaşın en yoğun yaşandığı günlerde Azerbaycan’a gitmek ve cephe hattına kadar ulaşarak Azerbaycan’a en güçlü şekilde destek vermek amacı ile Ekim ayın için hazırladıkları program Covid-19 pandemisinin de etkileri ile 16-20 Kasım tarihlerine ertelenince TÜMKİAD’a Bakü’de kardeşlerimiz ile zaferi kutlamak nasip oldu.

YAĞMURA RAĞMEN MESAJ VERİLDİ

 Nihat Tanrıkulu ve beraberindeki heyet programın ilk gününde Azerbaycan Ulu Önderi Haydar ALİYEV’in mezarına çelenk bıraktı. Yoğun bir şekilde yağan yağmura rağmen programını bozmayan Tümkiad heyeti daha sonra Şehitler Hiyabanı ve Bakü Türk Şehitliğini’de ziyaret ederek çelenk bıraktılar. Burada programı takip eden Azerbaycan Devlet Televizyonu AZ TV’ye bir röportaj veren Tümkiad Genel Başkanı Nihat TANRIKULU “Biz buraya savaşın sürdüğü dönemde gelecektik. Ancak pandemi ve bürokrasi nedeni ile biraz geciktik. Bugün buraya Azerbaycan’ın zaferini kutlamaya geldik. Çok mutluyuz. Sahada ne kadar güçlü olduğumuzu tüm Dünya’ya gösterdik. Kardeşlik bağlarımızın ne derece güçlü olduğunu ve birlikte olduğumuz da neleri başarabileceğimizi tüm Dünya’ya gösterdik. Ancak aynı şekilde Ekonomik olarak da güçlü olmalıyız. Bunun için de çok çalışmalıyız.” Diyerek ilk mesajlarını verdi.

ALMAYA DEĞİL, VERMEYE GELDİK

Program süresince AZ TV başta olmak üzere bir çok kanalda programlara konuk olan Nihat TANRIKULU yüreklere dokunan mesajlarına buralarda da devam etti. Ekonomik anlamda işbirliği yapmak fikrini ve iradesini taşıyan ancak bu ziyaretini sadece kardeşlerimize destek ile sınırlı tutan ve iş konuşmayan Nihat TANRIKULU “Almaya değil, vermeye geldik” diyerek milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİ

Tümkiad Genel Başkanı Nihat TANRIKULU ve beraberindeki heyet Bakü Şehir İdaresi, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ve Azerbaycan Parlamentosu tarafından heyetler eşliğinde kabul edildi. Burada heyetler arası önemli görüşmelere imza atıldı. Ülkeler arasında hali hazırda ilerleyen sürece ilave olarak karşılıklı ne gibi adımlar atılabileceği ve TÜMKİAD’ın Azerbaycan’daki süreci üzerine istişarelerde bulunuldu.

Heyet 4 Günlük programını tamamlayarak yurda döndü.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TümkiadNihat TanrıkuluHabib Babarönce VatanBakü şehir IdaresiAzerbaycan Ekonomi BakanlığıAzerbaycan Parlamentosu
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