Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832
‘Dokuz Ay On Gün’ Sinemaya Uyarlanıyor
‘Dokuz Ay On Gün’ Sinemaya...
Murat Balcı
Murat Balcı
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Muğlaspor'da Şermet iddialı
Muğlaspor'da Şermet iddialı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

Bursa merkezli 15 ilde FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı. 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

Bursa merkezli 15 ilde FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı. 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:03
12 Okunma
Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

BURSA, (DHA)

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda büfelerdeki kontörlü telefonlardan, 'mahrem imamlar' tarafından ardışık ve periyodik olarak arandıkların belirlenen, 14'ü, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay rütbesinde muvazzaf asker olan 26 kişinin yakalanması için 19 Haziran'da operasyon düzenlendi. Bursa merkezli 15 ilde yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 23 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden, 1 tabip binbaşı, 2 üsteğmen, 7 astsubay ve 2 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 12 kişi tutuklandı. 7’si etkin pişmanlık yasasından faydalanmak üzere 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaFETÖOperasyonTutuklamaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcu otobüsündeki kaçaklar için şoföre kişi başı 1415 lira ceza
Yolcu otobüsündeki kaçaklar için şoföre kişi başı 1415 lira ceza
KKTC’den Gazilere ‘Milli Mücadele’ madalyası
KKTC’den Gazilere ‘Milli Mücadele’ madalyası
Bakanlık açıkladı!
Bakanlık açıkladı!
111 kişiye işlem yapıldı
111 kişiye işlem yapıldı
Ünlüler oylarını kullandı
Ünlüler oylarını kullandı
ABD & İran Krizine Dair
ABD & İran Krizine Dair
PKK hedefleri vuruldu
PKK hedefleri vuruldu
Honaz'da 3.3 büyüklüğünde deprem
Honaz'da 3.3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans