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Bursa'da FETÖ operasyonu: 25'i muvazzaf 50 gözaltı

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 19 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda, 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ operasyonu: 25'i muvazzaf 50 gözaltı

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 19 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda, 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltına alındı.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:39
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Bursa'da FETÖ operasyonu: 25'i muvazzaf 50 gözaltı

BURSA, (DHA)

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İshibarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını genişletti. Çalışmalar sonucunda, Bursa'daki büfe telefonlarını kullanarak birbiri ile sürekli iletişim halinde olan askeri personel tespit edildi. Bursa merkezli 19 ilde gerçekleşen eş zamanlı opersayonda, 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltıa alındı. Gözaltına alınan askerlerin arasında rütbelilerin de olduğu belirtildi.

DHA

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BursaFETÖOperasyonMuvazzafGözaltıönce Vatan
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