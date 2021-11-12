Bulgaristan seçimleri

14 KASIM 2021 GÜNÜ BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN
TÜRKİYE’DE OY KULLANACAK ÇİFTE VATANDAŞLARA SANDIK REHBERİ:
Adana, Yüreğir ilçesi – Adana Balkan Türkleri Derneği
Ankara (Büyükelçilik)
Ankara, Pursaklar ilçesi – Ayyıldız İ.Ö.Okulu
Ankara, Sincan ilçesi – Tuna Üçer İlkokulu
Antalya, Muratpaşa ilçesi – Güvenlik İlköğretim Okulu
Aydın – Ekrem Çiftçi İlkokulu
Balıkesir – Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi
Balıkesir, Bandırma ilçesi – Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi
Bilecik – Malhun Hatun İlkokulu
Bursa, İnegöl ilçesi – Akhisar İlkokulu
Bursa, İnegöl ilçesi – (Yenice) – Perihan Coşkun İlkokulu
Bursa, Karacabey ilçesi – Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu
Bursa, Kestel ilçesi – Yenimahalle İlkokulu
Bursa, Kestel ilçesi – Yenimahalle İlkokulu
Bursa, Mustafa Kemal Paşa – Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bursa, Nilüfer ilçesi – (Görükle) – Ali Durmaz Ortaokulu
Bursa, Nilüfer ilçesi – (Görükle) – Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu
Bursa, Nilüfer ilçesi – (Karaman) – Cavit Çağlar Ortaokulu
Bursa, Nilüfer ilçesi – (Minareli Çavuş) – Alara Ortaokulu
Bursa, Nilüfer ilçesi – (Üçevler) – Abdurrahman Vardar İlkokulu
Bursa, Nilüfer ilçesi – (Yüzüncüyıl) – Meral Muammer Ağım Ortaokulu
Bursa, Orhangazi ilçesi – Tuna İlkokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Altınova) – Dr. Ayten Bozkaya İlkokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Bağlarbaşı) – İnönü Ortaokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Demirtaş) – Gevher Sönmez İlkokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Demirtaş) – Üfdate İmam Hatip Ortaokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Hürriyet) – Bulgaristan Konsolosluğu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (İstiklal) – Şehit Bakımcı Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Ovaakça) – Şarık Tara Anadolu Lisesi
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Ovaakça) – Şarık Tara Anadolu Lisesi
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Yenibağlar) – Ali Hadi Türkay İlkokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Yenibağlar) Ali Hadi Türkay İlkokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Yunuseli) – Şahin Yılmaz İlkokulu
Bursa, Yıldırım ilçesi – (Duaçınarı) – Mümin Gençoğlu 2 İlkokulu
Bursa, Yıldırım ilçesi – (Demetevler) – Şehit Ufuk Bülent Yavuz İlkokulu
Bursa, Yıldırım ilçesi – (Ertuğrulgazi) – Ali Rıza Bey İlkokulu
Bursa, Yıldırım ilçesi – (Millet) – Mehmet Akif İnan İmam Hatip Lisesi
Bursa, Yıldırım ilçesi – (Yeşilyayla) – Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bursa, Yıldırım ilçesi – (Yunus Emre) – Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi
Çanakkale, Cumhuriyet Ortaokulu
Çanakkale, Gökçeada İlçesi – Uğurlu Köyü İlkokulu
Edirne (Başkonsolosluk)
Edirne – 75. Yıl İlkokulu
Edirne, Keşan ilçesi –
Eskişehir, Odunpazarı ilçesi – Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Eskişehir, Tepebaşı ilçesi – Şehit Teğmen Subutay Alkan İlk Ö.Okulu
İstanbul (Başkonsolosluk)
İstanbul, Adalar ilçesi – Büyükada Kütüphanesi
İstanbul, Arnavutköy ilçesi – Orfi Çetinkaya Ortaokulu
İstanbul, Arnavutköy ilçesi – Haraççı Mahallesi – Mehmet Zeki Obdan İlkokulu
İstanbul, Avcılar ilçesi – Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İstanbul, Avcılar ilçesi – Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İstanbul, Bağcılar ilçesi – Güneşli Ortaokulu – Sandık 1
İstanbul, Bağcılar ilçesi – Güneşli Ortaokulu – Sandık 2
İstanbul, Bahçelievler ilçesi – Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu
İstanbul, Başakşehir ilçesi – Prof. Dr. Ahad Andican Ortaokulu
İstanbul, Bayrampaşa ilçesi – Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İstanbul, Beylikdüzü ilçesi – İmkb Ortaokulu
İstanbul, Büyükçekmece ilçesi – Serdar Adıgüzel Ortaokulu
İstanbul, Çatalca ilçesi – Ferhatpaşa İlkokulu
İstanbul, Esenyurt ilçesi – Nüzhet Usta İlkokulu
İstanbul, Esenyurt ilçesi, Örnek Mahallesi – Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu
İstanbul, Eyüp ilçesi – 75. Yıl Yeşilpınar İlkokulu
İstanbul, Gaziosmanpaşa ilçesi – Kadri Yörükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul, Kağıthane ilçesi – Fındıklı İlkokulu
İstanbul, Kartal ilçesi – Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu – Sandık 1
İstanbul, Kartal ilçesi – Hasanpaşa İlkokulu – Sandık 2
İstanbul, Küçükçekmece ilçesi – Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu
İstanbul, Pendik ilçesi – 75. Yıl Mesut Yılmaz İlkokulu
İstanbul, Silivri ilçesi – Ertuğrul Gazi İlkokulu
İstanbul, Sultanbeyli ilçesi –
İstanbul, Sultangazi ilçesi – Sultançiftliği İlkokulu
İstanbul, Zeytinburnu ilçesi – Celalettin Gözüsulu İlkokulu
İzmir, Aliağa ilçesi – Atatürk İlkokulu
İzmir, Bornova ilçesi – Batıçim İlkokulu
İzmir, Bornova ilçesi – Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi – Sandık 1
İzmir, Bornova ilçesi – Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi – Sandık 2
İzmir, Buca – Şehit Ömer Sarı İlkokulu – Sandık 1
İzmir, Buca – Şehit Ömer Sarı İlkokulu – Sandık 2
İzmir, Gaziemir ilçesi – Adnan Menderes İlköğretim Okulu – Sandık 1
İzmir, Gaziemir ilçesi – Adnan Menderes İlköğretim Okulu – Sandık 2
İzmir, Menderes ilçesi, Gazipaşa Mahallesi – Gazi İlkokulu
İzmir, Menderes ilçesi, Görece Mahallesi – Mustafa Kemal İlköğretim Okulu – Sandık 1
İzmir, Menderes ilçesi, Görece Mahallesi – Mustafa Kemal İlköğretim Okulu – Sandık 2
İzmir, Urla ilçesi – Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu
Kırklareli – T.O.B.B Anadolu Lisesi
Kırklareli, Ahmet Bey ilçesi – Şehit Öğretmen Uğur Gören Anadolu Lisesi
Kırklareli, Babaeski ilçesi – Cumhuriyet İlkokulu
Kırklareli, Büyükkarıştıran ilçesi – Çok Programlı Anadolu Lisesi
Kırklareli, Lüleburgaz ilçesi – 8 Kasım Ortaokulu Sandık 1
Kırklareli, Lüleburgaz ilçesi – 8 Kasım Ortaokulu Sandık 2
Kırklareli, Vize ilçesi – Arife Bekir Uğurlu İlkokulu
Kocaeli – Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu
Kocaeli, Çayırova ilçesi – Hanife Soykan Ortaokulu
Kocaeli, Darıca ilçesi – Bağlarbaşı Ortaokulu
Kocaeli, Derince ilçesi – Yenikent Anadolu Lisesi
Kocaeli, Gebze ilçesi – Korman Çelik İlkokulu – Sandık 1
Kocaeli, Gebze ilçesi – Korman Çelik İlkokulu – Sandık 2
Kocaeli, Karamürsel ilçesi – Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu
Kocaeli, Körfez ilçesi – Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu
Manisa – Polinezya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Manisa, Şehzadeler ilçesi, Karaağaçlı Mahallesi – Karaağaçlı İlkokulu
Manisa, Yunusemre ilçesi, Akmescit Mahallesi – Cumhuriyet İlköğretim Okulu
Mersin – Mersin Balkan Türkleri Derneği
Sakarya, Serdivan ilçesi – Hacı Emine Oba İlk ve Ortaokulu
Tekirdağ, Süleyman Paşa İlkokulu
Tekirdağ, Çerkezköy ilçesi – Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Havuzlar Mahallesi – Havuzlar Ortaokulu Sandık 1
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Havuzlar Mahallesi – Havuzlar Ortaokulu Sandık 1
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Havuzlar Mahallesi – Havuzlar Ortaokulu Sandık 1
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Rumeli Mahallesi – Mükerrem – Ali Kayan Ortaokulu
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi – Vehbi Günaştı İlkokulu Sandık 1
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi – Vehbi Günaştı İlkokulu Sandık 2
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi – Vehbi Günaştı İlkokulu Sandık 3
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi – Vehbi Günaştı İlkokulu Sandık 4
Tekirdağ, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi – Marmaracık İlk ve Ortaöğretim Okulu
Tekirdağ, Ergene ilçesi, Sağlık Mahallesi – Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
Tekirdağ, Ergene ilçesi, Ulaş Mahallesi – Ulaş İlkokulu
Tekirdağ, Ergene ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi – İnönü İlköğretim Okulu Sandık 1
Tekirdağ, Ergene ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi – İnönü İlköğretim Okulu Sandık 2
Tekirdağ, Kapaklı ilçesi – Sanayiciler Okulu
Tekirdağ, Muratlı ilçesi – Muratlı Halk Eğitim Merkezi
Tekirdağ, Saray ilçesi – Mehmet Uygun İlkokulu
Yalova – Gaziosmanpaşa İlkokulu
Yalova, Çiftlikköy ilçesi – Çiftlikköy Kültür Merkezi
Yalova, Subaşı ilçesi – Subaşı Belediyesi Kültür Merkezi
Önce Vatan Gazetesi