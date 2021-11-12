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Bulgaristan seçimleri

Bulgaristan seçimlerinde hangi sandıkta oy kullanabilirim?

12 Kasım 2021 Cuma 18:12
4 Okunma
Bulgaristan seçimleri

14 KASIM 2021 GÜNÜ BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN 

TÜRKİYE’DE OY KULLANACAK ÇİFTE VATANDAŞLARA SANDIK REHBERİ: 

Adana, Yüreğir ilçesi – Adana Balkan Türkleri Derneği

Ankara (Büyükelçilik)

Ankara, Pursaklar ilçesi – Ayyıldız İ.Ö.Okulu

Ankara, Sincan ilçesi – Tuna Üçer İlkokulu

Antalya, Muratpaşa ilçesi – Güvenlik İlköğretim Okulu

Aydın – Ekrem Çiftçi İlkokulu

Balıkesir – Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

Balıkesir, Bandırma ilçesi – Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi

Bilecik – Malhun Hatun İlkokulu

Bursa, İnegöl ilçesi – Akhisar İlkokulu

Bursa, İnegöl ilçesi – (Yenice) – Perihan Coşkun İlkokulu

Bursa, Karacabey ilçesi – Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu

Bursa, Kestel ilçesi – Yenimahalle İlkokulu

Bursa, Kestel ilçesi – Yenimahalle İlkokulu

Bursa, Mustafa Kemal Paşa – Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bursa, Nilüfer ilçesi – (Görükle) – Ali Durmaz Ortaokulu

Bursa, Nilüfer ilçesi – (Görükle) – Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu

Bursa, Nilüfer ilçesi – (Karaman) – Cavit Çağlar Ortaokulu

Bursa, Nilüfer ilçesi – (Minareli Çavuş) – Alara Ortaokulu

Bursa, Nilüfer ilçesi – (Üçevler) – Abdurrahman Vardar İlkokulu

Bursa, Nilüfer ilçesi – (Yüzüncüyıl) – Meral Muammer Ağım Ortaokulu

Bursa, Orhangazi ilçesi – Tuna İlkokulu

Bursa, Osmangazi ilçesi – (Altınova) – Dr. Ayten Bozkaya İlkokulu

Bursa, Osmangazi ilçesi – (Bağlarbaşı) – İnönü Ortaokulu

Bursa, Osmangazi ilçesi – (Demirtaş) – Gevher Sönmez İlkokulu

Bursa, Osmangazi ilçesi – (Demirtaş) – Üfdate İmam Hatip Ortaokulu

Bursa, Osmangazi ilçesi – (Hürriyet) – Bulgaristan Konsolosluğu

Bursa, Osmangazi ilçesi – (İstiklal) – Şehit Bakımcı Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu

Bursa, Osmangazi ilçesi – (Ovaakça) – Şarık Tara Anadolu Lisesi

Bursa, Osmangazi ilçesi – (Ovaakça) – Şarık Tara Anadolu Lisesi

Bursa, Osmangazi ilçesi – (Yenibağlar) – Ali Hadi Türkay İlkokulu

Bursa, Osmangazi ilçesi – (Yenibağlar) Ali Hadi Türkay İlkokulu

Bursa, Osmangazi ilçesi – (Yunuseli) – Şahin Yılmaz İlkokulu

Bursa, Yıldırım ilçesi – (Duaçınarı) – Mümin Gençoğlu 2 İlkokulu

Bursa, Yıldırım ilçesi – (Demetevler) – Şehit Ufuk Bülent Yavuz İlkokulu

Bursa, Yıldırım ilçesi – (Ertuğrulgazi) – Ali Rıza Bey İlkokulu

Bursa, Yıldırım ilçesi – (Millet) – Mehmet Akif İnan İmam Hatip Lisesi

Bursa, Yıldırım ilçesi – (Yeşilyayla) – Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bursa, Yıldırım ilçesi – (Yunus Emre) – Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi

Çanakkale, Cumhuriyet Ortaokulu

Çanakkale, Gökçeada İlçesi – Uğurlu Köyü İlkokulu

Edirne (Başkonsolosluk)

Edirne – 75. Yıl İlkokulu

Edirne, Keşan ilçesi –

Eskişehir, Odunpazarı ilçesi – Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Eskişehir, Tepebaşı ilçesi – Şehit Teğmen Subutay Alkan İlk Ö.Okulu

İstanbul (Başkonsolosluk)

İstanbul, Adalar ilçesi – Büyükada Kütüphanesi

İstanbul, Arnavutköy ilçesi – Orfi Çetinkaya Ortaokulu

İstanbul, Arnavutköy ilçesi – Haraççı Mahallesi – Mehmet Zeki Obdan İlkokulu

İstanbul, Avcılar ilçesi – Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İstanbul, Avcılar ilçesi – Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İstanbul, Bağcılar ilçesi – Güneşli Ortaokulu – Sandık 1

İstanbul, Bağcılar ilçesi – Güneşli Ortaokulu – Sandık 2

İstanbul, Bahçelievler ilçesi – Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu

İstanbul, Başakşehir ilçesi – Prof. Dr. Ahad Andican Ortaokulu

İstanbul, Bayrampaşa ilçesi – Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İstanbul, Beylikdüzü ilçesi – İmkb Ortaokulu

İstanbul, Büyükçekmece ilçesi – Serdar Adıgüzel Ortaokulu

İstanbul, Çatalca ilçesi – Ferhatpaşa İlkokulu

İstanbul, Esenyurt ilçesi – Nüzhet Usta İlkokulu

İstanbul, Esenyurt ilçesi, Örnek Mahallesi – Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu

İstanbul, Eyüp ilçesi – 75. Yıl Yeşilpınar İlkokulu

İstanbul, Gaziosmanpaşa ilçesi – Kadri Yörükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu İmam Hatip Lisesi

İstanbul, Kağıthane ilçesi – Fındıklı İlkokulu

İstanbul, Kartal ilçesi – Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu – Sandık 1

İstanbul, Kartal ilçesi – Hasanpaşa İlkokulu – Sandık 2

İstanbul, Küçükçekmece ilçesi – Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu

İstanbul, Pendik ilçesi – 75. Yıl Mesut Yılmaz İlkokulu

İstanbul, Silivri ilçesi – Ertuğrul Gazi İlkokulu

İstanbul, Sultanbeyli ilçesi –

İstanbul, Sultangazi ilçesi – Sultançiftliği İlkokulu

İstanbul, Zeytinburnu ilçesi – Celalettin Gözüsulu İlkokulu

İzmir, Aliağa ilçesi – Atatürk İlkokulu

İzmir, Bornova ilçesi – Batıçim İlkokulu

İzmir, Bornova ilçesi – Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi – Sandık 1

İzmir, Bornova ilçesi – Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi – Sandık 2

İzmir, Buca – Şehit Ömer Sarı İlkokulu – Sandık 1

İzmir, Buca – Şehit Ömer Sarı İlkokulu – Sandık 2

İzmir, Gaziemir ilçesi – Adnan Menderes İlköğretim Okulu – Sandık 1

İzmir, Gaziemir ilçesi – Adnan Menderes İlköğretim Okulu – Sandık 2

İzmir, Menderes ilçesi, Gazipaşa Mahallesi – Gazi İlkokulu

İzmir, Menderes ilçesi, Görece Mahallesi – Mustafa Kemal İlköğretim Okulu – Sandık 1

İzmir, Menderes ilçesi, Görece Mahallesi – Mustafa Kemal İlköğretim Okulu – Sandık 2

İzmir, Urla ilçesi – Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu

Kırklareli – T.O.B.B Anadolu Lisesi

Kırklareli, Ahmet Bey ilçesi – Şehit Öğretmen Uğur Gören Anadolu Lisesi

Kırklareli, Babaeski ilçesi – Cumhuriyet İlkokulu

Kırklareli, Büyükkarıştıran ilçesi – Çok Programlı Anadolu Lisesi

Kırklareli, Lüleburgaz ilçesi – 8 Kasım Ortaokulu Sandık 1

Kırklareli, Lüleburgaz ilçesi – 8 Kasım Ortaokulu Sandık 2

Kırklareli, Vize ilçesi – Arife Bekir Uğurlu İlkokulu

Kocaeli – Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu

Kocaeli, Çayırova ilçesi – Hanife Soykan Ortaokulu

Kocaeli, Darıca ilçesi – Bağlarbaşı Ortaokulu

Kocaeli, Derince ilçesi – Yenikent Anadolu Lisesi

Kocaeli, Gebze ilçesi – Korman Çelik İlkokulu – Sandık 1

Kocaeli, Gebze ilçesi – Korman Çelik İlkokulu – Sandık 2

Kocaeli, Karamürsel ilçesi – Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu

Kocaeli, Körfez ilçesi – Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu

Manisa – Polinezya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Manisa, Şehzadeler ilçesi, Karaağaçlı Mahallesi – Karaağaçlı İlkokulu

Manisa, Yunusemre ilçesi, Akmescit Mahallesi – Cumhuriyet İlköğretim Okulu

Mersin – Mersin Balkan Türkleri Derneği

Sakarya, Serdivan ilçesi – Hacı Emine Oba İlk ve Ortaokulu

Tekirdağ, Süleyman Paşa İlkokulu

Tekirdağ, Çerkezköy ilçesi – Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu

Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Havuzlar Mahallesi – Havuzlar Ortaokulu Sandık 1

Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Havuzlar Mahallesi – Havuzlar Ortaokulu Sandık 1

Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Havuzlar Mahallesi – Havuzlar Ortaokulu Sandık 1

Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Rumeli Mahallesi – Mükerrem – Ali Kayan Ortaokulu

Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi – Vehbi Günaştı İlkokulu Sandık 1

Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi – Vehbi Günaştı İlkokulu Sandık 2

Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi – Vehbi Günaştı İlkokulu Sandık 3

Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi – Vehbi Günaştı İlkokulu Sandık 4

Tekirdağ, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi – Marmaracık İlk ve Ortaöğretim Okulu

Tekirdağ, Ergene ilçesi, Sağlık Mahallesi – Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi

Tekirdağ, Ergene ilçesi, Ulaş Mahallesi – Ulaş İlkokulu

Tekirdağ, Ergene ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi – İnönü İlköğretim Okulu Sandık 1

Tekirdağ, Ergene ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi – İnönü İlköğretim Okulu Sandık 2

Tekirdağ, Kapaklı ilçesi – Sanayiciler Okulu

Tekirdağ, Muratlı ilçesi – Muratlı Halk Eğitim Merkezi

Tekirdağ, Saray ilçesi – Mehmet Uygun İlkokulu

Yalova – Gaziosmanpaşa İlkokulu

Yalova, Çiftlikköy ilçesi – Çiftlikköy Kültür Merkezi

Yalova, Subaşı ilçesi – Subaşı Belediyesi Kültür Merkezi

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Bulgaristan SeçimleriÇifte VatandaşlarBulgaristan çifte VatandaşlarıSeçim Sandıkları
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