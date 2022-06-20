BU YIL 6’NCISI DÜZENLENEN AKADEMİ KÜLTÜR VE BİLİM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: ŞENER MENGENE

Bünyesinde birçok derneği barındıran ve son dönemlerde hem sosyal kampanyaları hem de çalışmalarıyla adını duyuran TÜMBİFED yeniden önemli bir amaç için bir araya geldi. Kendi alanlarında uzman 23 profesörden oluşan TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu aylarca süren çalışmaları sonucunda insanlık adına katkı sağlayan projeleri ödüllendirdi. Ödül töreni öncesinde Prof. Dr. Mustafa Uslu’nun hazırlamış olduğu Anadolu’dan esintiler Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından verilen konserde davetliler eşsiz bir gece yaşadı. Farklı kategorilerde birçok ödülün dağıtıldığı gecede Hamza Cebeci’ye Yılın STK Ödülü, Can Çobanoğlu’na Yılın STK Ödülü, İ. Hayri Ülgen’e Yılın Futbol Yorumcusu Ödülü, Kerem Kemal’e Yılın Güreşçilik Ödülü, Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı’ya Yılın Vefa Ödülü, Orhan Gencebay’a Yaşam Boyu Onur Ödülü, Doç. Dr. Halim Gençoğlu’na Yılın Uluslararası Başarı Ödülü, Yüksel Aytuğ’a Yılın TV Eleştirmeni Ödülü, Hakan Gültekin’e Yılın En Kapsamlı Proje Üreticisi Ödülü verilirken daha birçok kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Törende açıklama yapan TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu’nun en önemli amacı; değerli üyelerinin de katkılarıyla, devletimize yardım etmek, toplumsal anlamda bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak, toplumun zararına olan etkenlerin ortadan kaldırılması için mücadele etmektir. Bugün TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri gecesinde sadece proje yapmak için değil bizimle aynı amaç adına önemli çalışmalar yapan kişileri bir kez daha hatırlamak ve ödüllendirmek için buradayız. Aylar süren çalışmalar sonucunda, birçok başarılı proje ve proje sahibini tekrar kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediğimiz etkinliğimizin en heyecanlı kısmı, şüphesiz ödüllerin açıklandığı andır. Bu anın heyecanını da sizlerle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Konuşmasında TÜMBİFED’in gelecek projelerinden de bahseden Hüsrev, “Amaçlarımızı ve çalışmalarımızı anlatırken, özellikle üzerinde durmak istediğim nokta, TÜMBİFED olarak bir başka amacımız; ülkemizin kronikleşmiş sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik akademisyenlerimizle çalıştaylar ve zirveler yapmaktır. Çevre, iklim, enerji, su ve turizm alanlarında sivil toplum kuruluşlarının birinci vazifesi olan halkla devlet arasında köprü kurma vazifesini ciddi manada tesis edebildiğimizi düşünüyorum. Bunun yanı sıra sağlık, kültür sanat, spor, sosyal sorumluluk kampanyaları dâhil olmak üzere birçok konunun yakından takipçisi olduk ve halkımıza rahat bir nefes aldırdık” dedi.

Birçok önemli ismin ödül aldığı gecede memnuniyetlerini dile getiren Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu üyeleri, ödül alanları bir kez daha tebrik ettiler. Ülkemize katma değer katan böylesi etkinlikleri desteklediklerini, ülkemizin değer üreten bireylerinin muhakkak ödüllendirilmesi gerektiğini ve bu tarihi ödül programı dolayısıyla memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

GECEDE ÖDÜL ALAN İSİMLER:

1- Gülru NECİPOĞLU KAFADAR - Yılın Sanat Tarihçisi Ödülü

2- Prof. Dr. Mehmet Salih ÇELİKKALE - Yılın Deniz Bilimleri Ödülü

3- Dr. Öğr. Üyesi: Berat Z. Haznedaroğlu - Yılın İklim Bilimleri Ödülü

4- Doç. Dr. Barış Yılmaz - Yılın Proje Ödülü

5- Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI - Yılın Vefa Ödülü

6- Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz - Yılın Başarı Ödülü

7- Prof. Dr. Nuray EKŞİ - Yılın Başarı Ödülü

8- Doç. Dr. Halim GENÇOĞLU - Yılın Uluslararası Başarı Ödülü

9- İ. Hayri ÜLGEN - Yılın Futbol Yorumcusu Ödülü

10- Hakan GÜLTEKİN - Yılın En Kapsamlı Proje Üreticisi Ödülü

11- Prof. Dr. Cevdet ERDÖL - Yılın Vizyoner Ödülü

12- Can ÇOBANOĞLU - Yılın STK Ödülü

13- Hamza CEBECİ - Yılın STK Ödülü

14- Prof. Dr. Deniz Süha KÜÇÜKAKSU - Yılın Sağlık Bilimleri Ödülü

15- Prof. Dr. İsmail LAZOĞLU - Yılın Sağlık Bilimleri Ödülü

16- Kerem KEMAL - Yılın Güreşçilik Ödülü

17- Elis ÖZBAY - Yılın Kürek Sporu Ödülü

18- Mervenur USLU - Yılın Kürek Sporu Ödülü

19- Azra AKINCI - Yılın Jimnastik Ödülü

20- Zeliha AĞRIS - Yılın Tekvando Ödülü

21- Ekrem YÜCE - Yılın Tarım Bilimleri Ödülü

22- Prof. Dr. M. Ertaç ERGÜVEN - Yılın Deprem Bilimleri ve Kentsel Dönüşüm Bilim Ödülü

23- Yüksel AYTUĞ - Yılın TV Eleştirmeni Ödülü

24- A SPOR - Yılın Spor Kanalı Ödülü

25- Hakan GÜLDAĞ - Yılın TV Ekonomi Yorumcusu Ödülü

26- Atilay KANDEMİR - Yılın Magazin Haber Ödülü

27- Mustafa KARTOĞLU - Yılın Objektif TV Program Yorumcusu Ödülü

28- Muammer KAPUCUOĞLU – Yılın Cemiyet Dergisi Ödülü

29- Orhan GENCEBAY – Yılın Yaşam Boyu Onur Ödülü

30- Münir KARALOĞLU - Yılın İnovasyon Ödülü

31- Şanlıurfa İlgi Okulları - Yılın Eğitim Kurumu Ödülü

32- Aynur ACAR - Yılın Çevre Bilimleri Ödülü

33- Ege CANSEN - Yılın Ekonomi Ödülü

34- BAY- DER Regaip BOSTAN – Yılın STK Ödülü

35- Derya ULUĞ - Yılın Müzik Ödülü

36- Reşat BALCIOĞLU - Yılın Magazin Programı Ödülü

37- Mehmet ÖĞÜTÇÜ – Yılın Meslek Onur Ödülü