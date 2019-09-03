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Bozcaada'da yarı batık şekilde karaya oturan gemi için çalışmalar başladı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Ayana Koyu'nda 2 gündür yarısı batık halde kurtarılmayı bekleyen 'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisinin çevresine, çevre kirliliğini önlemek için bariyer konuldu. Balık adamlar da geminin su altındaki bölümünde delik olup olmadığını araştırıyor.

Bozcaada'da yarı batık şekilde karaya oturan gemi için çalışmalar başladı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Ayana Koyu'nda 2 gündür yarısı batık halde kurtarılmayı bekleyen 'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisinin çevresine, çevre kirliliğini önlemek için bariyer konuldu. Balık adamlar da geminin su altındaki bölümünde delik olup olmadığını araştırıyor.

03 Eylül 2019 Salı 16:32
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Bozcaada'da yarı batık şekilde karaya oturan gemi için çalışmalar başladı

(Çanakkale), (DHA)

Türk bayraklı 'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisi, pazar akşamı su almaya başladı. Bunun üzerine Kaptan Ali Koparan, gemiyi, Ayana Koyu'nda baş tarafından karaya oturttu. İki gündür yarısı batık karaya oturmuş şekilde bekleyen gemiyi, Kaptan Ali Koparan'ın da aralarında bulunduğu 8 mürettebat terk etmedi. Geminin bağlı olduğu şirketin, özel bir şirket ile anlaşarak, onarım ve kurtarma çalışması başlattığı öğrenildi. 1 römorkör, geminin çevresine, olası sızıntı ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla bariyer serdi. Daha sonra da balık adamlar,  geminin su altında kalan kısmında delik olup olmadığını belirlemek için çalışmalara başladı.

Personel ise, yarısı batan geminin balanslarındaki suyu deşarj etmeye çalışıyor.

Yapılacak onarım ve gemideki suyun boşaltılması işlemi tamamlandıktan sonra çalışma başlatılarak, gemi bulunduğu yerden kurtarılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleBozcaadaBatıkGemiÇalışmaönce VatanAyana Koyu
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