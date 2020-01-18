Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
121475
ALTIN
294.725
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6632
EURO
6.5369
Doğu'da hava buz gibi
Doğu'da hava buz gibi
Esenyurt'ta yangın
Esenyurt'ta yangın
Alevlere teslim oldu!
Alevlere teslim oldu!
OTOMOBİLDE FECİ ÖLÜM
OTOMOBİLDE FECİ ÖLÜM
TÜRKİYE’YE DÖNDÜ
TÜRKİYE’YE DÖNDÜ
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bomba yüklü otomobile 8 gözaltı daha

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, dün polis tarafından ele geçirilen bomba yüklü otomobille ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sürücünün ardından 8 kişi daha gözaltına alındı. Bombalı aracın sansasyonel eylemlerde kullanılmak istendiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Bomba yüklü otomobile 8 gözaltı daha

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, dün polis tarafından ele geçirilen bomba yüklü otomobille ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sürücünün ardından 8 kişi daha gözaltına alındı. Bombalı aracın sansasyonel eylemlerde kullanılmak istendiği üzerinde durulduğu belirtildi.

18 Ocak 2020 Cumartesi 10:54
8 Okunma
Bomba yüklü otomobile 8 gözaltı daha

Bomba yüklü otomobile 8 gözaltı daha

ŞANLIURFA

Polis ekipleri, dün gece, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 50’nci kilometresinde durdurduğu otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenekler bulunduğunu tespit etti. Karayolunun ulaşıma kapatılmasının ardından otomobil, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M.’nin ifadesi ve istihbari çalışmanın ardından polis, kentte eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

9 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken polis, bomba yüklü otomobilin kamu binalarına yönelik sansasyonel eylemde kullanılmak üzere hazırlandığı üzerinde duruyor. 

Öte yandan, dün gece uzman ekipler tarafından bomba yüklü aracın imha edildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA

Son Güncelleme: 18.01.2020 05:08
Anahtar Kelimeler:
GözaltıOtomobilBombaPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafter neden kaçtı?
Hafter neden kaçtı?
Kıbrıs’ta Denktaş ne dediyse o çıktı
Kıbrıs’ta Denktaş ne dediyse o çıktı
Galatasaray camiası toplantısı
Galatasaray camiası toplantısı
OĞUZ ÇETİNOĞLU’NA “İZ BIRAKAN” ARMAĞANI
OĞUZ ÇETİNOĞLU’NA “İZ BIRAKAN” ARMAĞANI
Amerikan tuzağı mı?
Amerikan tuzağı mı?
Çorlu'da 200 polisle operasyon
Çorlu'da 200 polisle operasyon
Şehit polis memuru Fethi Sekin, kabri başında anıldı
Şehit polis memuru Fethi Sekin, kabri başında anıldı
Suriye'deki savaş en çok çocukları etkiliyor
Suriye'deki savaş en çok çocukları etkiliyor
Libya, Suriye olmasın
Libya, Suriye olmasın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans