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Bolu Dağı, ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı, ulaşıma kapatıldı

23 Ocak 2022 Pazar 21:13
11 Okunma
Bolu Dağı, ulaşıma kapatıldı

BOLU,(DHA)-

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı olması nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin her iki yönünün tüm taşıtlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı. 

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. D-100 kara yolu Elmalık mevkisinde uygulama yapan trafik ekipleri, yoğun kar beklentisi ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için TIR’ların İstanbul istikametine geçişine izin vermiyor. TIR ve kamyonlar Abant kavşağından döndürülerek TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tehlike madde taşıyan tankerlerin Bolu Dağı'nı kullanması yasak olduğu için, tankerler D-100 kara yolunda yol kenarlarındaki dinlenme tesislerinde bekliyor. 

D-100 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI 

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı olması nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin her iki yönünün tüm taşıtlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolu DağıUlaşımKar
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