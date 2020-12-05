Boğaz'da teknelere denetim

İSTANBUL,DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizde de denetim yapıldı. Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar ve Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda tekneler tek tek kontrol edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda denetim yapıldı. Çatladıkapı'dan hareket eden ekipler, boğazdaki tekneleri tek tek kontrol etti. Yapılan denetimlerde kısıtlamadan muaf olan ticari balıkçı teknelerinin ruhsatları kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek. Sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecek.