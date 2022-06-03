Bodnar: Türkiye'de yaklaşık 50 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, ülkesinde süren savaşın 100'üncü günü nedeniyle büyükelçilikte basın toplantısı düzenledi. Son derece zor 100 gün geçirildiğine işaret eden Bodnar, "100 gün içerisinde hayatta kalmakla yetinmedik. Direnmeye devam ettik, bir nevi de kazanmış olduk. Bu bizim bağımsızlık için sürdürdüğümüz bir savaş. Türk halkı bu savaşı 100 sene önce verdi. Bu savaşın bedeli gerçekten çok ağır. Bu savaşta binlerce askerimizi ve sivilimizi kaybettik. On binlerce kişi yaralandı. Şehirlerimizin alt yapısı yok edildi" diye konuştu.

'240 ÇOCUĞUMUZ HAYATINI KAYBETTİ'

Büyükelçi Bodnar, savaşın Ukrayna'ya etkilerine ilişkin, "En büyük problem, Rusya Federasyonu'nun topraklarımızda işlediği suçlardır. Rusya, topraklarımızda Ukrayna Başsavcılığı tarafından kaydedilmiş 21 bin suç işledi. Rus işgalciler, sadece insanlarımızı öldürmüyor. Aynı zamanda kadınlarımıza tecavüz ediyor, malı mülkü çalıyor. Bu çok korkunç bir tablo. 700'den fazla çocuk, bu savaştan zarar gördü. 240 çocuğumuz hayatını kaybetti. Yaklaşık olarak 220 bin kişi evlerinden oldu ve işgalci, on binlerce evi yok etti. Bu 100 gün içerisinde 501 hastane, 191 eğitim kurumu, 153 mimari anıt ve 18 bin alt yapı tesisi yok edildi. Bu rakamlar, gerçekten korkunç" dedi.

'MÜZAKERE MASASINA DÖNMEYE HAZIRIZ'

Yaklaşık 12 milyon Ukrayna vatandaşının, yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kaldığına değinen Bodnar, "12 milyondan 6 milyonu da yurt dışına çıktı. Yaklaşık 150 bin Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye geldi. Bir kısmı Ukrayna'ya geri döndü. Türkiye'de gerçekten güvenli bir sığınak gerçek bir yer bulmuşlar. Bu zaman içerisinde Rusya, gazetecilere karşı 282 suç işledi ve 32 gazeteci öldürdü" diye konuştu.

Sonsuza kadar savaşmak istemediklerini belirten Büyükelçi Bodnar, barışçıl millet olduklarını kaydederek, "Müzakere masasına dönmeye hazırız. Barışçıl bir milletiz ve Türkiye'nin 'Yurtta sulh, cihanda sulh' yaklaşımını bu bağlamda paylaşıyoruz" dedi.

Büyükelçi Bodnar, hiçbir Batı ülkesinin Ukrayna'da Rusya ile savaşmadığı, aksine Ukrayna'nın Batı'yı Rus saldırganlığından koruduğunu söyledi.

'TÜRKİYE 200'DEN FAZLA İNSANİ YARDIM TIR'I GÖNDERDİ'

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, 100 gün içinde Türkiye'den Ukrayna'ya 200'den fazla insani yardım TIR'ı gönderdiğini belirterek, "Türkiye'den aldığımız yardımlar için teşekkür ediyorum. Binlerce vatandaşımız burada sığınak buldu. Şu an itibarıyla Türkiye'de yaklaşık olarak 50 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor. 1500 yetim çocuğumuz Türkiye'nin güney bölgesinde bulunuyor. Türkiye'nin siyasi desteği ve dayanışması için minnettarız. Müzakere sürecinde Türkiye'nin üstlenmiş olduğu rolü ve konum itibarıyla Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.