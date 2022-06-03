Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.597,28
ALTIN
988,27
DOLAR
16,54
STERLİN
20,76
EURO
17,75
İstanbul Galata Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 2...
Kapadokya Üniversitesi Akademik personel alacak
Kapadokya Üniversitesi Akademik personel...
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 Sözleşmeli Personel istihdam edecek
Tarım ve Orman Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bodnar: Türkiye'de yaklaşık 50 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor

UKRAYNA Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Türkiye'den aldığımız yardımlar için teşekkür ediyorum. Binlerce vatandaşımız burada sığınak buldu. Şu an itibarıyla Türkiye'de yaklaşık olarak 50 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor. 1500 yetim çocuğumuz Türkiye'nin güney bölgesinde bulunuyor" dedi. 

03 Haziran 2022 Cuma 16:02
Bodnar: Türkiye'de yaklaşık 50 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, ülkesinde süren savaşın 100'üncü günü nedeniyle büyükelçilikte basın toplantısı düzenledi. Son derece zor 100 gün geçirildiğine işaret eden Bodnar, "100 gün içerisinde hayatta kalmakla yetinmedik. Direnmeye devam ettik, bir nevi de kazanmış olduk. Bu bizim bağımsızlık için sürdürdüğümüz bir savaş. Türk halkı bu savaşı 100 sene önce verdi. Bu savaşın bedeli gerçekten çok ağır. Bu savaşta binlerce askerimizi ve sivilimizi kaybettik. On binlerce kişi yaralandı. Şehirlerimizin alt yapısı yok edildi" diye konuştu.

'240 ÇOCUĞUMUZ HAYATINI KAYBETTİ'

Büyükelçi Bodnar, savaşın Ukrayna'ya etkilerine ilişkin, "En büyük problem, Rusya Federasyonu'nun topraklarımızda işlediği suçlardır. Rusya, topraklarımızda Ukrayna Başsavcılığı tarafından kaydedilmiş 21 bin suç işledi. Rus işgalciler, sadece insanlarımızı öldürmüyor. Aynı zamanda kadınlarımıza tecavüz ediyor, malı mülkü çalıyor. Bu çok korkunç bir tablo. 700'den fazla çocuk, bu savaştan zarar gördü. 240 çocuğumuz hayatını kaybetti. Yaklaşık olarak 220 bin kişi evlerinden oldu ve işgalci, on binlerce evi yok etti. Bu 100 gün içerisinde 501 hastane, 191 eğitim kurumu, 153 mimari anıt ve 18 bin alt yapı tesisi yok edildi. Bu rakamlar, gerçekten korkunç" dedi. 

'MÜZAKERE MASASINA DÖNMEYE HAZIRIZ'

Yaklaşık 12 milyon Ukrayna vatandaşının, yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kaldığına değinen Bodnar, "12 milyondan 6 milyonu da yurt dışına çıktı. Yaklaşık 150 bin Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye geldi. Bir kısmı Ukrayna'ya geri döndü. Türkiye'de gerçekten güvenli bir sığınak gerçek bir yer bulmuşlar. Bu zaman içerisinde Rusya, gazetecilere karşı 282 suç işledi ve 32 gazeteci öldürdü" diye konuştu. 

Sonsuza kadar savaşmak istemediklerini belirten Büyükelçi Bodnar, barışçıl millet olduklarını kaydederek, "Müzakere masasına dönmeye hazırız. Barışçıl bir milletiz ve Türkiye'nin 'Yurtta sulh, cihanda sulh' yaklaşımını bu bağlamda paylaşıyoruz" dedi. 

Büyükelçi Bodnar, hiçbir Batı ülkesinin Ukrayna'da Rusya ile savaşmadığı, aksine Ukrayna'nın Batı'yı Rus saldırganlığından koruduğunu söyledi. 

'TÜRKİYE 200'DEN FAZLA İNSANİ YARDIM TIR'I GÖNDERDİ'

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, 100 gün içinde Türkiye'den Ukrayna'ya 200'den fazla insani yardım TIR'ı gönderdiğini belirterek, "Türkiye'den aldığımız yardımlar için teşekkür ediyorum. Binlerce vatandaşımız burada sığınak buldu. Şu an itibarıyla Türkiye'de yaklaşık olarak 50 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor. 1500 yetim çocuğumuz Türkiye'nin güney bölgesinde bulunuyor. Türkiye'nin siyasi desteği ve dayanışması için minnettarız. Müzakere sürecinde Türkiye'nin üstlenmiş olduğu rolü ve konum itibarıyla Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaBüyükelçiVasyl BodnarTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Çataklı: Mayıs'ta 85 terörist etkisiz hale getirildi
Çataklı: Mayıs'ta 85 terörist etkisiz hale getirildi
Erkılınç: Kamuoyunun bilgilendirilmesi sürecine çok büyük katkı sağlamaktayız
Erkılınç: Kamuoyunun bilgilendirilmesi sürecine çok büyük katkı sağlamaktayız
PKK'ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon
PKK'ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon
İlk gök bilim merkezi Cacabey'e, 18 milyon TL'lik restorasyon
İlk gök bilim merkezi Cacabey'e, 18 milyon TL'lik restorasyon
"Pandeminin dünya sinema sektörüne etkisi büyük”
"Pandeminin dünya sinema sektörüne etkisi büyük”
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon TL ceza
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon TL ceza
Otoyollarda otomobillerin hız sınırı yükseltildi
Otoyollarda otomobillerin hız sınırı yükseltildi
MSB: PKK/YPG'li 11 terörist, etkisiz hale getirildi
MSB: PKK/YPG'li 11 terörist, etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi