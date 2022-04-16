"BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLETİMİZİN KARDEŞLİĞİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer - Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Akdeniz Sahil Yolu üzerindeki bu tünel Antalya'nın batısındaki ilçeleriyle ulaşımına büyük kolaylık sağlayacaktır. Böylece Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelerimizin Antalya şehir merkezi ile irtibatı daha hızlı ve güvenli hale gelecektir. Ayrıca ülkemizin en önemli sebze yetiştirme merkezlerimizden olan bu bölgemizden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlerimize ulaşabilecektir. Bu tünel sadece vakit ve akaryakıt tasarrufu ile ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak, karbon emisyonunda 1,8 bin ton azaltım sağlayacaktır" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük kalkınma hamlesi sayesinde şehirlerimizin her biri cumhuriyet tarihinde yapılanların toplamının beş katı on katı hizmetlere kavuşmuştur. Eser ve hizmet siyasetimizin en somut ve en iftihar verici örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırma gelmektedir. Ülkemizin dört bir yanını, bölünmüş yollarla, otoyollarla, yeni inşa ettiğimiz ve baştan sona yenilediğimiz tren hatlarıyla havalimanlarıyla donattık. Geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz ulaştırma ve haberleşme 2053 vizyonu ile tüm bu ülkemizi önümüzdeki otuz yılda çıkartacağımız seviyeyi de milletimizle paylaştık. Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı, geçtiğimiz 20 yılın ürünü işte bu altyapıya borçluyuz. Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik. Altyapıları eskiyen, köhneyen, yetersiz hale gelen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek çoğu alanda da onları geçecek imkanlara sahibiz. Bu avantajı en güzel şekilde kullanarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomiden biri haline getirmekte kararlıyız. Zahmetsiz rahmet olmayacağının bilinciyle bugün yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki dönemde kavuşacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz. Hep söylediğimiz gibi bizim en büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir"

"İSTEYEN HERKESİN ÇALIŞACAK İŞİ VARDIR"

Erdoğan," Hep birlikte 2023 hedeflerimize odaklanır, 2053 vizyonumuza sarılırsak, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur. Tabi bu hakikatlerin sadece biz değil, rakiplerimiz de farkında. Bunun için de ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göster çalışanların özellikle niyeti, milletin derdini dile getirmek değil, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır. Altını çizerek tekrarlıyorum. Enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Hatta Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir. Milletimden çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları, felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemesini istiyorum. Hamd olsun ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Açılışını yaptığımız her eseri bu doğrultu atılmış yeni bir adım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

Phaselis Tüneli açıldı, yolculuk süresi 10 dakika kısalacak

ANTALYA'da Kaş, Demre, Finike, Kumluca gibi batı ilçelere hem turizm hem de sebze-meyve taşımacılığında ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak olan Phaselis Tüneli açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1305 metre uzunluğunda, çift şeritli tüpten oluşan tünelle birlikte yol güzergahının 2 kilometre, seyahat süresinin ise 10 dakika kısalacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı Antalya'daki Phaselis Tüneli açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Özer, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan Bakan Karaismailoğlu, video konferansla alana bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, “Liderliğinizde 2002 yılından beri yürüttüğümüz çalışmalarla tüm yurt genelinde olduğu gibi, Antalya'nın imarında da çağ atladık. Akdeniz'in incisi Antalya'nın bölünmüş yol uzunluğunu, 197 kilometreden alıp 677 kilometreye çıkardık. Toplam uzunlukları 21 bin 473 metreye ulaşan 20 tünel, 17 bin 753 metrelik 154 köprü inşa ettik" dedi.

Antalya Havalimanı'nın işletme hakkı kiralama sözleşmesiyle, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bütçe dışı finansman yöntemi ile kamuya, devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon avroluk yatırım ve 8 milyar 555 milyon avroluk da kira bedeli kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda belirlediğimiz çevreci senaryoya uygun olarak, 2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 km'ye yükselteceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınmada dünyada ilk 10 ülke arasında öncü ülke olmasını hedeflediklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, açılışı yapılan Phaselis Tüneli'nin, 1305 metre uzunluğunda, 2x2 şeritli çift tüpten oluştuğunu söyledi. Tünelle birlikte, bağlantı yollarını da tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

“Tünelimizin bugün hizmete girmesiyle, yol güzergahı 2 kilometre, seyahat süresi de 10 dakika kısalacaktır. Hizmete açtığımız her yol, tıpkı akarsu gibi geçtiği her yerin üretim, istihdam, ticaret, turizm ve kültürel yaşamına can katıyor."

Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin ve milletin dünyada hak ettiği yeri alması için gece-gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu: “Bunun en güzel örneği liderliğinizde 20 yılda yaptığımız dev eserlerdir. Sadece son 1 ayda dahi dev eserleri milletimize kazandırdık. 1915 Çanakkale Köprüsü, Tokat Havalimanı, Malatya Çevreyolu gibi başarılı ve verimli sonuçlar doğuracak çalışmaları milletimize kazandırdık. Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz. Çalışma azmiyle bir araya gelmiş AK Parti kadrolarıyla daha çok eser yapacak, dünyayı Türkiye'ye bağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılış sorasında iki bakan, katılımcılarla birlikte tünel önünde fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Bakanlar Karaismailoğlu ve Çavuşoğlu, birlikte test sürüşü gerçekleştirdi.