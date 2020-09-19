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Binali Yıldırım ve eşinden iyi haber

Ankara'da evinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın PCR test sonuçları negatife döndü.

19 Eylül 2020 Cumartesi 17:51
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Binali Yıldırım ve eşinden iyi haber

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Twitter hesabından eşi Semiha Yıldırım ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim, aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın, geçen 3 Eylül'de Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan PCR test sonuçları pozitif çıkmış ve evde tedavi görmüşlerdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımCovid19Koronavirüs
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