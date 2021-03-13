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Beşikten mezara Türk kültüründe gelenek ve inanışlar

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13 Mart 2021 Cumartesi 17:04
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Beşikten mezara Türk kültüründe gelenek ve inanışlar

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Genç Keneş Platformu'nun bu haftaki online söyleşi konuğu Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Kemal Polat olacak. 

Sayın Polat, şimdiye kadar birçok konferansa ve tv programına katılmış, halk bilimi üzerine birçok eser kaleme almıştır. Eserlerinde "Sözlü kültürün tespiti ise ancak yerinde gözlem ve alan araştırmasıyla mümkündür." diyen Sayın Polat, kitapları için alan araştırmaları yaparak, Türk kültüründe doğum, evlenme, ölüm gelenekleri ve inanışlarını detaylı bir şekilde kaleme almıştır.

Bu hafta Genç Keneş Platformu üyeleriyle buluşarak "Beşikten Mezara Türk Kültüründe Gelenek ve İnanışlar" konusunda bilgilerini aktaracaktır.

14 Mart 2021 - PAZAR 

Saat : 20:00

#Zoom

[email protected] adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Anadolu ÜniversitesiGenç KeneşKemal PolatTürk Kültürü
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