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Belediye meclisinde Alparslan Türkeş'in isminin verileceği yer tartışma konusu oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediyenin temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Alparslan Türkeş tartışması yaşandı. MHP grubunun, Alparslan Türkeş isminin caddeden alınıp, bir bulvara verilmesi için sunduğu önerge, AK Parti grubunun 'isim değişince tüm tapuların değişmesi gerektiği' gerekçe gösterilerek reddedildi. AK Parti grubunun Alparslan Türkeş’in isminin yeni yapılacak yol ve yere verilmesi önergesi ise karara tepki gösteren MHP’nin ret oylarına karşın, oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye meclisinde Alparslan Türkeş'in isminin verileceği yer tartışma konusu oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediyenin temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Alparslan Türkeş tartışması yaşandı. MHP grubunun, Alparslan Türkeş isminin caddeden alınıp, bir bulvara verilmesi için sunduğu önerge, AK Parti grubunun 'isim değişince tüm tapuların değişmesi gerektiği' gerekçe gösterilerek reddedildi. AK Parti grubunun Alparslan Türkeş’in isminin yeni yapılacak yol ve yere verilmesi önergesi ise karara tepki gösteren MHP’nin ret oylarına karşın, oy çokluğuyla kabul edildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:45
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Belediye meclisinde Alparslan Türkeş'in isminin verileceği yer tartışma konusu oldu

(Bursa), (DHA)

İnegöl Belediyesi'nin temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda MHP grubu, partinin kurucu başkanı Alparslan Türkeş isminin Cerrah Mahallesi'ndeki caddeden alınıp, ilçe merkezindeki bir bulvara verilmesine dair önerge sundu. Toplantıda söz alan AK Parti'li üye Ahmet Kara, "Biz bu isme karşı değiliz. İnegöl'deki 40-50 yıllık caddelerin isimlerini değiştirmeyelim. Yeni yapılan bulvarlara verelim ismini. İsim değişince tüm tapular değişiyor. İnsanları zor durumda bırakırız. Alpaslan Türkeş, tabii ki değerli bir büyüğümüz. Yeni yapılan bir merkeze veya bulvara ismini verelim. Karşı olamayız asla" dedi.

Belediye Başkanı AK Parti'li Alper Taban da "Alparslan Türkeş isminden kimsenin rahatsız olacağını düşünmüyorum. Yeni açılacak bir yere ismi verelim ve yaşatalım" diye konuştu.

MHP grubu adına konuşan Ahmet Genç, "Cumhurbaşkanımızın üniversiteye isminin verilmesi, aynı şekilde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Bursa'da caddeye ismini verirken, burada bu durumun zorlaştırılması bizi üzmüştür. Bu konuda hassas olmanızı istiyorum. Kimsenin bu isimden rahatsız olacağını düşünmüyorum. Kamuoyunun vicdanına sunuyorum" diye konuştu. 

İYİ Parti'li üye İsmail Karaman da "Böyle değerli şahsiyetinin her yerde isminin yaşatılması gerekir. MHP’yi tebrik ediyorum. Türkeş isminin Cerrah Mahallesi'ndeki caddeden alınmamasını istiyorum. Yenice köprülü kavşağa isminin verilmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Türkeş isminin yeni açılacak bir yol veya yere verilmesi oylandı. MHP üyeleri tepki gösterip ret oyu kullanırken, Alparslan Türkeş'in isminin yeni açılacak bir yola ya da yere verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

T.C. İBARESİ YENİ BELEDİYE BİNASINA KONULACAK

Oturumda, MHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin, İnegöl Belediyesi binasındaki tabelaya T.C. ibaresinin konulması talebi de görüşüldü. T.C. ibaresinin meclisin yetkisinde olmamasından dolayı talebin reddi oylanarak, oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti'li üye Ahmet Kara, "Bu konu meclisin yetkisinde değildir. Belediyenin tabelası, belediye başkanının yetki ve sorumluluğundadır" dedi. Başkan Alper Taban da yeni belediye binasına T.C. ibaresinin yer aldığı tabelanın konulacağını söyledi.

İnegöl Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 25, MHP'nin 8, İYİ Parti'nin 4, CHP'nin ise 1 üyesi bulunuyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaBelediyeMeclisAlparslan TürkeşYerönce VatanTartışma
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