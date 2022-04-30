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Bayram tatilinde 210 bin polis ve jandarma yollarda görev yapacak

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollarda alınan önlemlere ilişkin, "Bayram tatilinin de içerisinde olduğu bir haftalık süreçte 110 bin civarında ekibimiz, 210 bin civarında personelle sahada görev alacak" dedi.

30 Nisan 2022 Cumartesi 10:09
Bayram tatilinde 210 bin polis ve jandarma yollarda görev yapacak

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil yerlerine giden vatandaşların emniyeti için 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'de trafik denetimi gerçekleştirildi. Ankara- Kırıkkale yolu YHT üst geçidi altında gerçekleştirilen denetime Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut katıldı. Denetimde sürücü ve yolcular emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarıldı. Mehmet Aktaş, araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük verdi ve aşırı hız yapılması durumunda düdükleriyle sürücüleri uyarmalarını istedi. 

Aktaş, bayram tatiliyle birlikte yollarda hem araç hem de yaya yoğunluğu oluştuğunu belirterek, "Emniyet ve jandarma teşkilatı olarak iş birliği içerisinde bütün ülke genelinde bayram tatili yoğunluğundan kaynaklı trafik kazalarını en aza indirmek için büyük bir seferberlik başlattık. Yaklaşık 8 bin emniyet ve 2 bin civarında da jandarma ekibimiz olmak üzere günlük yaklaşık 10 bin ekip ve 19 bin personelimiz sahada görev yapacaklar. Bayram tatilinin de içerisinde olduğu bir haftalık süreçte 110 bin civarında ekibimiz ve 210 bin civarında personelle sahada görev alacak. Sürücülerimizden de şunu istiyoruz; her şeyden önce hız limitlerine uysunlar, aşırı hız yapmasınlar. Hem ön hem de arka koltukta oturan yolcularımız, emniyet kemerlerini taksın. Yapılan istatistiki çalışmalarda kazaların büyük bir kısmının varış yerine varmadan az önce olduğu görülüyor. Bu bayramdaki kampanyamızda emniyet kemerini ön plana çıkarmaya çalıştık. Hem emniyet hem de jandarma teşkilatımızla 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyamızı başlattık" ifadelerini kullandı.

Aktaş ve Tekbıyıkoğlu daha sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde polis ve jandarmalarla iftar yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayramBayram TatiliTatilAsayişJandarmaPolisEmniyet
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