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"Balığa karşı katliamlar yaptık"

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Karadeniz'de avlanan hamsinin yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle 10 gün süreyle getirilen hamsi avı yasağının ardından balıkçı tekneleri, istavrit ve mezgit avına ağırlık verdi.

12 Ocak 2021 Salı 09:28
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"Balığa karşı katliamlar yaptık"

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, yasakların balıkçıları biraz olsun düşündürmesi gerektiğini belirterek, "Bugün işlediğimiz günahları öteki dünyada nasıl ödeyeceğiz onu bilmiyorum. Günah işledik çok balığa karşı, deniz canlılarına karşı katliamlar yaptık. Bunun hesaplarını nasıl vereceğiz ahirette bilmiyorum" dedi. 

Zonguldak'ta, balıkçı tekneleri tarafından hamsi sezonu umutlu başlasa da balıkların boylarındaki küçüklük endişe yarattı. Yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında avlanan hamsiler, kamyonlarla yem fabrikalarına gönderildi. Geçen yıl 30 Aralık'ta Kilimli ilçesinde 4 balıkçı teknesine yasal mevzuata uygun olmayan hamsi avı nedeniyle ceza kesildi. Yem fabrikalarına götürülmek üzere kamyonlara yüklenen 30 ton hamsiye ise el konuldu. Zonguldak Valiliği ise önceki gün Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin denetimini paylaştı. Zonguldak açıklarında avlanan onlarca balıkçı teknesi ekiplerce denetlendi. Denetlemelere ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Denetimlerde yasak olan hamsi avlanıp avlanılmadığı ve diğer balık türlerinin de yasal mevzuata uygun avlanıp avlanılmadığı denetlendi.  

Yasakla birlikte Zonguldak açıklarında istavrit avına ağırlık veren balıkçı tekneleri ise dron ile havadan görüntülendi. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, hamsinin biyolojik gelişimini tamamlayamadığı için yasağın geldiğini ve olumlu karşıladıklarını söyledi. Şu anda Zonguldak açıklarında endüstriyel avlanma yapan büyük balıkçı teknelerinin bulunduğunu anlatan Kayhan, "Zonguldak açıklarında istavrit yasal mevzuata uygun olarak avlanıyor. Gelen balıklar denetleniyor. Valilik ve Sahil Güvenlik ekipleri sıkı kontroller yapıyor. Yasaktan önce istavritin kasası 200 lirayken 8 Ocak gecesi 300 liraya çıktı. Alternatif olarak bir tek o kaldı. Şu an gelecek balığın kasası 350 lira olacağı haberi geldi" dedi. 

'BALIĞA KARŞI ÇOK GÜNAH İŞLEDİK' 

Kayhan, bazı balıkçıların yasak olmayan Gürcistan sularında ise hamsi avına devam ettiğini ifade etti. Bunun da yanlış bulduklarını anlatan Kayhan, şöyle konuştu: 

"Önemli olan hamsideki dökme balıkçılık avı. Bu yasaklandı ama doğu kayıkları şimdi Gürcistan'a gidiyor. Orada onların fabrikası var. Orada daha fazlasını avlayacaklar. Orada denetim olmadığı için daha rahat avlanıyorlar. Bu da bir sıkıntı. Deniz suyu şimdi düştü. 14 dereceye düştü. Balıkta derinlere çekiliyor. Bu da balıkçıların işini zorlaştırıyor. Bu fiyatlarda balıkları bu sezon yiyeceğiz ama şu var; bugün işlediğimiz günahları öteki dünyada nasıl ödeyeceğiz onu bilmiyorum. O çok önemli bir şey. Günah işledik çok balığa karşı, deniz canlılarına karşı katliamlar yaptık. Bunun hesaplarını nasıl vereceğiz ahirette bilmiyorum. İçimden geldi söylemek istedim." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizBalıkAvSu ürünleriErgün Kayhan
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