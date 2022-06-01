Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.578,64
ALTIN
969,17
DOLAR
16,44
STERLİN
20,85
EURO
17,66
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları kiraya veriyor
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli...
Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan daire satışı
Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan daire...
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Yardımcısı Gizligider: Kıtlık beklentisi söz konusu değil

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Bu yıl iklim iyi geçti.  İnşallah beklemediğimiz bir afet Allah muhafaza olmazsa bu yıl ile ilgili bir kıtlık beklentisi söz konusu değil" dedi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 11:02
Bakan Yardımcısı Gizligider: Kıtlık beklentisi söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kız Kardeşim Projesi’  ve alet ve ekipman dağıtım töreni için geldiği Nevşehir’de Vali İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret etti. Gizligider ziyarette bir gazetecinin 'Türkiye'de yaz döneminde bazı ürünlerde kıtlık olacağı söylentilerini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Verileri açıklamamız lazım. Ancak şunu söyleyeyim; mevcut TMO depoları itibariyle elimizdeki rakamlar, ayrıca dün itibariyle Adana’da hasat başladı. Beklentimiz böyle bir kıtlık söz konusu olmayacak. Ben bunların çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Burada birtakım şehir efsanelerine de sığınmak istemem ama malum birtakım dergilerin kapakları, kuru kafa şeklindeki buğday daneleri ve başak görüntüsü bunlarda farklı bir oyun olabilir. Bu daha geniş kapsamlı bir projenin ürünü olabilir ama biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Türkiye’nin böyle bir sorunu Allah’ın izniyle yok ve olmasını da beklemiyoruz.  İklim iyi geçti.  İnşallah beklemediğimiz bir afet Allah muhafaza olmazsa  bu yıl ile ilgili bir kıtlık beklentisi söz konusu değil" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Gizligider, Ukrayna'nın güneyindeki limanlarla ilgili sıkıntının aşılması için Türkiye'nin ara buluculuk çalışması yaptığını da belirterek, "Ukrayna kendini muhafaza adına bir güvenlik şeridi oluşturdu. Gemiler giriş çıkış yapamıyor. Burada güvenlik taahhüdü verilebilirse, Türkiye de bunun yolunu açarsa, dünya ve bölgesel barış adına hem de tarım güvenliği, ürün arzı ve bulunurluk adına önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakan YardımcısıEbubekir Gizligider
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB Başkanı Kaymakcı: Türkiye, AB üyeliği sürecinde adil muamele bekliyor
AB Başkanı Kaymakcı: Türkiye, AB üyeliği sürecinde adil muamele bekliyor
Milli Savunma Bakanı Akar’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Akar’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun gündemine gereksiz bir madde eklemiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun gündemine gereksiz bir madde eklemiştir
MEB ve RTÜK arasında 'Medya Okuryazarlığı Protokolü'
MEB ve RTÜK arasında 'Medya Okuryazarlığı Protokolü'
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'
ODTÜ'deki bahar şenliğinde terör propagandasına 16 gözaltı
ODTÜ'deki bahar şenliğinde terör propagandasına 16 gözaltı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş fethin yıldönümünde Ayasofya Camii'nde sabah namazı kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş fethin yıldönümünde Ayasofya Camii'nde sabah namazı kıldırdı
Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı
Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı
‘İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği terörün yasallaşmasına sebep olur’
‘İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği terörün yasallaşmasına sebep olur’

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi