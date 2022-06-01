Bakan Yardımcısı Gizligider: Kıtlık beklentisi söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kız Kardeşim Projesi’ ve alet ve ekipman dağıtım töreni için geldiği Nevşehir’de Vali İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret etti. Gizligider ziyarette bir gazetecinin 'Türkiye'de yaz döneminde bazı ürünlerde kıtlık olacağı söylentilerini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Verileri açıklamamız lazım. Ancak şunu söyleyeyim; mevcut TMO depoları itibariyle elimizdeki rakamlar, ayrıca dün itibariyle Adana’da hasat başladı. Beklentimiz böyle bir kıtlık söz konusu olmayacak. Ben bunların çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Burada birtakım şehir efsanelerine de sığınmak istemem ama malum birtakım dergilerin kapakları, kuru kafa şeklindeki buğday daneleri ve başak görüntüsü bunlarda farklı bir oyun olabilir. Bu daha geniş kapsamlı bir projenin ürünü olabilir ama biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Türkiye’nin böyle bir sorunu Allah’ın izniyle yok ve olmasını da beklemiyoruz. İklim iyi geçti. İnşallah beklemediğimiz bir afet Allah muhafaza olmazsa bu yıl ile ilgili bir kıtlık beklentisi söz konusu değil" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Gizligider, Ukrayna'nın güneyindeki limanlarla ilgili sıkıntının aşılması için Türkiye'nin ara buluculuk çalışması yaptığını da belirterek, "Ukrayna kendini muhafaza adına bir güvenlik şeridi oluşturdu. Gemiler giriş çıkış yapamıyor. Burada güvenlik taahhüdü verilebilirse, Türkiye de bunun yolunu açarsa, dünya ve bölgesel barış adına hem de tarım güvenliği, ürün arzı ve bulunurluk adına önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.