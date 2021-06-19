Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1391
ALTIN
495.421
DOLAR
8.7180
STERLİN
12.0517
EURO
10.3510
Gümüldür'de mesire alanı kiraya verilecek
Gümüldür'de mesire alanı kiraya...
Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak
Ankara Üniversitesi 89 öğretim...
Milli Piyango İdaresine ait 13 konut satılıyor
Milli Piyango İdaresine ait...
Uzman Personel pozisyonu için Seçme ve Giriş Sınavı Yapılacak
Uzman Personel pozisyonu için...
9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak
9 bin 750 baş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Soylu: Yılbaşından itibaren 100'e yakın olayı engelledik

"Yılbaşından bugüne kadar 100'e yakın patlama anında olabilecek olayı engelledik" dedi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 15:26
1 Okunma
Bakan Soylu: Yılbaşından itibaren 100'e yakın olayı engelledik

ANKARA, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van ve Mardin'deki 2 operasyon ile bombalı eylemlerin önlendiğini belirterek, "Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışanlar, sonra bir tarafa geçip avuçlarını ovuşturmayı bekleyenler, bilsinler ki hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalacaklardır. Yılbaşından bugüne kadar 100'e yakın patlama anında olabilecek olayı engelledik" dedi.

Bakan Soylu, Ankara'da Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) 52'nci Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Soylu, POLSAN'da FETÖ'nün de oyunları olduğunu belirterek, "Orayı nasıl istismar ettiğini, içini nasıl boşaltmaya çalıştığını, buradan kendine ait nasıl bir sonuç üretmeye çalıştığını da ihmal etmemek lazım. Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekilip alınan ve mensubiyeti bulunan polis arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur. Bundan sonra inanıyorum ki atılacak adımlar çok daha güçlü bir şekilde gelecekte buluşturacak" dedi.

'GÜVENLİK MALİYETİ YÜKSEK ÜLKEDEYİZ'

Bakan Soylu, kurumların artık kendi sürekliliğine dönük yapıları oluşturduğunu kaydederek, "Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda profesyonellik oranımızı yüzde 100’e ulaştık. Jandarma Genel Komutanlığı'mızın profesyonelleşme oranı yüzde 82’ye çıktı. Gelecekte POLSAN ve benzeri kurumlar sayesinde tıpkı Türkiye’nin savunma sanayinde yerlilik oranını konuştuğumuz gibi güvenlik kurumlarımızın ekonomik olarak kendi kendine yeterlilik oranını konuşmaya, bir iddia ortaya koymaya başlayabileceğiz. Bunu hedeflerimiz arasına katmalıyız çünkü güvenlik maliyeti yüksek bir ülkede yaşıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE BULANIK SU DEĞİLDİR'

Soylu, Van ve Mardin'de düzenlenen operasyonlara değinerek, "Ayın 17’sinde Van'da arkadaşlarımız, aracı durduruyorlar ve içinden C4 patlayıcı düzenekle araçtaki 3 kişiyi ele geçiriyorlar. Gideceği yol güzergah, oluşturacağı maliyet ve hepimize yükleyeceği büyük üzüntü ve moralsizlik elbette ülkemizi etkileyecektir. Dün yani ayın 18’inde Mardin Nusaybin'de, o da 1,6 kiloluk plastik patlayıcı, yine 3 kişinin bulunduğu bir araçta yine arkadaşlarımızın dikkatleri ve tedbirleri sayesinde hem de bir büyük şehrimize yolculuk yapmak üzere ele geçirildi. ‘Bulanık suda balık avlamak isteyenler olabilir’, bu cümle çok kullanıyor. Türkiye'nin etrafı bulanık olabilir; ama Türkiye bulanık su değildir. Türkiye eski Türkiye değil. Birkaç olayla Türkiye'nin dengesini değiştirebilmeye çalışan, çalışmayı düşünenler Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışanlar, sonra bir tarafa geçip avuçlarını ovuşturmayı bekleyenler, bilsinler ki hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalacaklardır" dedi.

'100'E YAKIN OLAYI ENGELLEDİK'

Bakan Soylu, yılbaşından bugüne kadar engellenen olaylara da değinerek, "Yılbaşından bugüne kadar 100’e yakın takribi olarak da şöyle söyleyeyim; hazır patlama anında olabilecek olayı engelledik. Biz ne yaptığımızı biliyoruz; Türkiye’nin üzerine eğer fırsat verilirse hangi oyunların oynanabileceğini, Türkiye'yi istikrardan nasıl uzaklaştırmak isteyebileceklerini de biliyoruz. 7-24 çalışıyoruz ve buna fırsat vermeyiz" açıklamasında bulundu. 

'POLİSLİK ADANMIŞLIK MESLEĞİDİR'

Polislere güvendiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Bu milletin verdiği emaneti, huzur, güven ve istikrar içinde yarınlara taşımak sorumluluğumuzdur. Elin adamlarını sevindirmeyelim. Polislik mesleği bir maaş mesleği değildir. Kim öyle düşünüyorsa bir gün durmasın. Polislik mesleği adanmışlık mesleğidir. Ücreti memleket sevgisidir, ederi bayrak sevgisidir, sorumluluk şehitlerinedir. Onun için kimsenin elini ovuşturmaya fırsat veremeyiz. Buradan milletimizin de huzur ve güven içinde olmasını, birtakım akıl karıştırıcılara ve provokatörlere fırsat vermeyeceğimizi bilmesini bize itimat etmesini, evlatlarına güvenmesini bir kez daha ifade etmek istiyor, istirham ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YılbaşıSoyluOlayEngelönce VatanPatlamaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 202 metreküp müsilajı temizledik
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 202 metreküp müsilajı temizledik
HDP binasına saldıran katil zanlısının evinden av tüfeği ve kurusıkı çıktı
HDP binasına saldıran katil zanlısının evinden av tüfeği ve kurusıkı çıktı
Türkiye genelinde İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Türkiye genelinde İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu
AFGANİSTAN TUZAĞI MI?
AFGANİSTAN TUZAĞI MI?
12 ilde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı kararı
12 ilde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı kararı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Ulupamir Kırgız Türkleri ile buluştu
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Ulupamir Kırgız Türkleri ile buluştu
MESAM Değişim ve Reform Grubu
MESAM Değişim ve Reform Grubu
Kovid-19’u saniyeler içerisinde tespit eden yapay zeka
Kovid-19’u saniyeler içerisinde tespit eden yapay zeka
Soma maden faciası davasında yeni gelişme
Soma maden faciası davasında yeni gelişme

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma