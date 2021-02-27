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Bakan Soylu, uyuşturucu tedavisi gören çocukların anneleriyle görüntülü görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi' kapsamında Kırıkkaleli anneler ile görüntülü görüştü. 

27 Şubat 2021 Cumartesi 09:50
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Bakan Soylu, uyuşturucu tedavisi gören çocukların anneleriyle görüntülü görüştü

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi' kapsamında, 19 yaş ve üzeri bağımlı bireylerin tedavi edilerek sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak için yapılan ve 22 gencin kaldığı 'Huzur Köy'de annelerle bir araya geldi. Vali Sezer, toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu cep telefonundan görüntülü aradı. Soylu, annelerden biri ile görüntülü konuştu.

'Huzur Köy' projesini başlangıcından beri takip ettiğini belirten Bakan Soylu, alanın rehabilitasyon için çok iyi olabileceğini düşündüğünü söyledi. Diğer uygulamalara da örnek olacağını aktaran Soylu, "İnşallah arkadaşlarımızın ortaya koyacağı gayretle hem anneler hem aileler hem de bu musibete musallat olan çocuklar kurtulacaktır. Ona inancım tam. Özellikle 'En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi'nin hemen hemen tüm vilayetlerimizde arkadaşlarımız tarafından sahiplenilmesi beni ayrıca çok mutlu ediyor. Veliler ve anneler tarafından sahiplenmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu meseleyi annelerle çözüleceğimize inanıyoruz. Çünkü, uyuşturucu kullanan çocukların yüzde 90'ına yakınının annesi var" diye konuştu.

'BİZİM AÇIMIZDAN FEVKALADE ÖNEMLİ'

Genelde toplumda uyuşturucu bağımlısı çocukların anneden- babadan ayrı ve bir takım problemler yaşadıkları için bu meselelere girdikleri gibi bir bilginin olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Ama yüzde 90'ına yakının annesi var. Eğer biz annelerle bu farkındalığı birlikte paylaşabilirsek, onların karşı karşıya kaldığı sorunları, sıkıntıları beraber aşabilme kabiliyetine sahip olabilirsek, onları meselenin başında çocuklarının bu illete bulaştığını anlayabilecek bir duruma getirebilirsek, zannediyorum ki bir taraftan sizin gayretiniz, bir taraftan valiliklerimiz, emniyetimiz, Sağlık Bakanlığımız, diğer taraftan Yeşilay'ımız hep birlikte el ele verip bu meselenin üzerinden geleceğimizi düşünüyorum. Bu 'Huzur Köyü' gibi köyler bizim açımızdan fevkalade önemli. Çok iyi bir adım oldu" dedi.

Huzur Köy Projesi hakkında Bakan Soylu'ya bilgi veren Sezer, 80 dönümlük alanda 40 yataklı bir kompleks kurduklarını ve burada seraların, çalışma ofislerinin, atölyelerin ve spor alanlarının olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
En İyi Narkotik Polisi: Anne ProjesiSüleyman SoyluIçişleri Bakanı
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