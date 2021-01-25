Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1542
ALTIN
441.480
DOLAR
7.4021
STERLİN
10.1649
EURO
9.0164
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri...
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Şırnak Belediyesi 14 memur...
İletişim Danışmanlığı hizmeti alınacak
İletişim Danışmanlığı hizmeti alınacak
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor
Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor
Akademik personel alıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

BAKAN SOYLU, O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Esenyurt HDP ilçe binasında gerçekleştirilen operasyona ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 08:11
3 Okunma
BAKAN SOYLU, O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Soylu, paylaşımında operasyondan görüntü de paylaşarak "Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki sosyal medya hesabından dün gece gerçekleştirilen Esenyurt HDP ilçe binasındaki operasyona ilişkin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğu görüntüleri paylaştı.


Soylu paylaşımına ilişkin "23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: HDP DEMEK PKK DEMEKTİR

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir!" dedi.

İletişim Başkanı Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasının görüntülerini Twitter hesabından tekrar paylaştı. Altun paylaşım ile birlikte, "Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HDPEsenyurtIçişleri BakanlığıSüleyman SoyluTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi 
MSB: PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi 
Mehmetçik için yeni 'kamuflaj' 
Mehmetçik için yeni 'kamuflaj' 
Bakan Soylu, HDP Esenyurt binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı
Bakan Soylu, HDP Esenyurt binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı
Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme
Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme
14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
Sebze ve meyvenin fiyatını 'korsan komisyoncu' artırıyor
Sebze ve meyvenin fiyatını 'korsan komisyoncu' artırıyor
'İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan talimatı yoktur'
'İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan talimatı yoktur'
Bağımsız belediye başkan adayı evinde ölü bulundu
Bağımsız belediye başkan adayı evinde ölü bulundu
Biden’lı yıllar
Biden’lı yıllar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma