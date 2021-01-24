Bakan Soylu, HDP Esenyurt binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı

ANKARA, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Esenyurt HDP ilçe binasında gerçekleştirilen operasyona ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Soylu, paylaşımında operasyondan görüntü de paylaşarak "Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki sosyal medya hesabından dün gece gerçekleştirilen Esenyurt HDP ilçe binasındaki operasyona ilişkin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğu görüntüleri paylaştı. Soylu paylaşımına ilişkin "23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" ifadelerini kullandı.