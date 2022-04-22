Bakan Kirişci: Destekleme ödemelerini hesaplara aktarmaya başlıyoruz

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Ödemelere ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise "2021 yılı Ekim, Kasım ve Aralık dönemine ait çiğ süt desteği kapsamında 248 bin 387 işletmeye 2 milyon 406 bin ton çiğ süt için 419 milyon 674 bin TL verilecek. 2021 yılı 1'inci dönemine ait buzağı desteği kapsamında 598 bin 750 yetiştiriciye, 2 milyon 515 bin 882 baş buzağı için, 1 milyar 135 milyon TL ödenecek. 2021 yılına ait manda desteği kapsamında 10 bin 112 yetiştiriciye, 80 bin 687 baş manda için 23 milyon TL, 2021 yılı 1'inci dönemine ait malak desteği kapsamında 7 bin 846 yetiştiriciye, 28 bin 885 baş malak için 7 milyon 557 bin TL, ıslah amaçlı süt analiz desteği kapsamında ise 3 bin 647 yetiştiriciye, 166 bin 637 baş inek için 16 milyon 663 bin TL olmak üzere 1 milyar 602 milyon 683 bin TL ödeme yapılacaktır. Söz konusu destek ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0, 2, 4 ve vergi kimlik numaralarının son haneleri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlara 22 Nisan saat 18.00 itibarıyla, TC kimlik numaraları ile vergi kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlara da 29 Nisan saat 18.00 itibarıyla yapılacaktır" denildi.