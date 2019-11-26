Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
105500
ALTIN
268.839
DOLAR
5.7420
STERLİN
7.3789
EURO
6.3259
“Mantar zehirlenmeleri organ nakline kadar götürebiliyor”
“Mantar zehirlenmeleri organ nakline kadar...
15 yıldır camdan mini objeler üretiyor
15 yıldır camdan mini objeler...
Görme engellilere özel sesli menü
Görme engellilere özel sesli menü
Selfie’ler burun estetiğine talebi artırdı
Selfie’ler burun estetiğine talebi artırdı
Galatasaray'ı 25 günde 8 maç bekliyor
Galatasaray'ı 25 günde 8 maç...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Gül: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşanan anne ve babalar arasında icra yoluyla çocuk teslimine ilişkin, "Çocuğu, Çocuk Teslim Merkezleri gibi kreş ortamında veya belli bir ortamda anne veya babaya teslim edip, uzmanlar eşliğinde alınması konusunda çalışma, ikinci yargı paketinde yer alacaktır" dedi.

Bakan Gül: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşanan anne ve babalar arasında icra yoluyla çocuk teslimine ilişkin, "Çocuğu, Çocuk Teslim Merkezleri gibi kreş ortamında veya belli bir ortamda anne veya babaya teslim edip, uzmanlar eşliğinde alınması konusunda çalışma, ikinci yargı paketinde yer alacaktır" dedi.

26 Kasım 2019 Salı 14:43
4 Okunma
Bakan Gül: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde 

ANKARA, (DHA)

Adalet Bakanı Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, FETÖ üyeliğinden bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan NASA çalışanı Serkan Gölge ve Rahip Brunson hakkındaki eleştirileri cevapladı. Gölge'nin mahkeme tarafından verilen cezası infaz edildikten sonra serbest bırakıldığını söyleyen Gül, "Adı geçen kişi 4 yıl hapis cezası almıştır, Türk yargısı tarafından onaylanmıştır. Yatması gereken süreyi yattıktan sonra cezaevinden 29 Mayıs'ta tahliye olmuştur. Mahkemenin verdiği cezayı çekmiştir ve yine usul kanunlarına göre, infaz kanunlarına göre cezaevinden çıkmıştır. Türk yargısı hiçbir yerden talimat almaz, hiçbir yerden emir almaz. Türk yargısı dosyaya göre karar verir. Rahip Brunson 3 yıl ceza almıştır. Bu cezayı yattıktan sonra tahliye olmuştur" açıklamasında bulundu.

'ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ AÇILACAK'

Çocukların boşanan anne ve babalar arasında icra yoluyla teslim alınmasının önüne geçilmesi için yapılan çalışmalara değinen Gül, şöyle konuştu:

"Çocuklarını göremeyen anne veya baba mahkemeye başvurarak, icraya bir bedel ödeyerek, çocuğunu görebiliyordu. Bu konunun ortadan kalkmasını hükümet olarak da konuştuk. Bu konuda bir harç alınmaması yönünde bir kararımız var. Çocuk Teslim Merkezleri gibi kreş ortamında veya belli bir ortamda çocuğu anne veya babaya teslim edip, uzmanlar eşliğinde alınması konusunda bir çalışma, ikinci yargı paketinde yer alacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan GülçocukTeslimMerkezÇalışmaIkinci Yargı Paketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dugin’in KKTC, Denktaş ve Mavi Vatan üzerinden mesajları
Dugin’in KKTC, Denktaş ve Mavi Vatan üzerinden mesajları
Bakan Kurum: 2022'ye kadar bekleme durumu söz konusu değil
Bakan Kurum: 2022'ye kadar bekleme durumu söz konusu değil
Oturtmuyorlar insanı!...
Oturtmuyorlar insanı!...
Tarım ve Orman Şurası başlıyor
Tarım ve Orman Şurası başlıyor
Amerika’nın sözüne güvenilmiyor
Amerika’nın sözüne güvenilmiyor
Yaralanan asker şehit oldu
Yaralanan asker şehit oldu
Ankara'da 'devremülk' operasyonu: 28 gözaltı
Ankara'da 'devremülk' operasyonu: 28 gözaltı
MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı
MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına bin polisle şafak operasyonu
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına bin polisle şafak operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans