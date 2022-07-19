Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.485,37
ALTIN
970,94
DOLAR
17,58
STERLİN
21,14
EURO
18,05
Harran Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Harran Üniversitesi Öğretim üyesi...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli Alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Dönmez'den TEI'ye ziyaret

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Eskişehir tesislerini ziyaret etti.

19 Temmuz 2022 Salı 11:46
Bakan Dönmez'den TEI'ye ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Eskişehir’de TEI'yi ziyaret etti. Bakan Dönmez’e ziyaretinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve beraberindeki heyet eşlik etti. Burada incelemelerde bulunan Dönmez'e TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI'nin özgün motor projeleri, uluslararası motor parça ve modül üretim kabiliyetleri, bakım, onarım çalışmaları ve test altyapıları hakkında bilgi verdi.

Bakan Dönmez, daha sonra TEI'nin özgün motor projelerini, faaliyet alanlarındaki çalışmalarını ve başarılarını gösteren sergi alanını gezerek anı defterini imzaladı. TEI'nin yeni özgün motor projesi TEI-TF6000 hakkında da bilgi alan Dönmez, ardından TEI-PD170 ve TEI-TS1400 motor projelerinin testlerine katıldı. TEI-TS1400 milli motorun testlerinin gerçekleştirildiği, TEI'deki ekip tarafından oluşturulan milli bremzeyi de yerinde inceleyen Dönmez'e TEI Genel Müdürü Akşit, TEI-TS1400 Turboşaft Motoru deseniyle işlenen hat sanatı eserini hediye etti.

Bakan Dönmez, "Başarılarıyla göğsümüzü kabartan ve bu başarıların altında imzası bulunan başta TEI Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Akşit olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih DönmezTusaşEskişehirTEI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Varank ve Kirişci'den 'Tezkim'e ziyaret
Bakanlar Varank ve Kirişci'den 'Tezkim'e ziyaret
Pakdil, çayır tırtılının zarar verdiği ayçiçeği tarlalarını inceledi
Pakdil, çayır tırtılının zarar verdiği ayçiçeği tarlalarını inceledi
Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
AFAD'dan  'fırtına' uyarısı
AFAD'dan  'fırtına' uyarısı
İsmail Demir: 'Şahin' fiziksel imha sistemi envantere girdi
İsmail Demir: 'Şahin' fiziksel imha sistemi envantere girdi
Bakan Ersoy: Kurban Bayramı tatili Türkiye genelinde çok yoğun geçti
Bakan Ersoy: Kurban Bayramı tatili Türkiye genelinde çok yoğun geçti
PKK/YPG’li teröristler Ayn El Arap'a rejim bayrağı astı
PKK/YPG’li teröristler Ayn El Arap'a rejim bayrağı astı
PKK'lı İzzettin İnan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'lı İzzettin İnan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
'Ya vatansız ölecekler ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler'
'Ya vatansız ölecekler ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول