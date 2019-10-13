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Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin, dün sınır hattındaki incelemelerinin ardından Şanlıurfa'da tedavileri devam eden yaralı askerleri ziyaret ettiği belirtildi.

Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin, dün sınır hattındaki incelemelerinin ardından Şanlıurfa'da tedavileri devam eden yaralı askerleri ziyaret ettiği belirtildi.

13 Ekim 2019 Pazar 18:35
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Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret

ANKARA, (DHA)

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün sınır hattına gitmişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne giden Akar ve TSK komuta kademesinin burada Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeleri bu kez de sahadan takip ettiği, talimatlar verdiği bildirilmişti. Akar ve komutanların, buradaki temaslarının ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçtikleri ifade edildi. Akar ve beraberindekilerin, harekatta yaralanan askerler ile Suriye Milli Ordusu mensuplarını ziyaret ettikleri, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldıkları belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkarBakanYaralıAskerZiyaretönce VatanHarekatBarış Pınarı
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