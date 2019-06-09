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Azez'de TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Azez'de TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Azez'de TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Azez'de TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

09 Haziran 2019 Pazar 18:27
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Azez'de TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

KİLİS (DHA) 

Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

TSK'nın Suriye’nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı. 

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, 'Zeytin Dalı' harekat alanında bulunan üsse yaptıkları tanksavar saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerin Zeytin Dalı Harekat Alanında bulunan bir üs bölgemize 09 Haziran 2019 tarihinde yaptıkları tanksavar saldırısı sonucu, 1'i ağır olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen terörist hedefleri ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

CENAZE GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, 'Zeytin Dalı' harekat alanında bulunan üsse yaptıkları tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt'un cenazesi, Kilis'teki işlemlerin ardından otopsi ve askeri tören için Gaziantep'e gönderildi.

Öte yandan saldırıda yaralanan askerlerin tedavisine Kilis Devlet Hastanesi'nde devam edildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzezTSK üssüAzez şehit
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