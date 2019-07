Ay tutulması ve Merkür gerilemesi en çok kimleri etkileyecek?

FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

Ünlü Astrolog ve yazar Filiz Özkol ‘Esteticium Buluşmaları’ kapsamında Plastik Cerrahi ve Estetik Tıp Merkezi Esteticium Bahçeşehir’de keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye katılan misafirler arasında müzisyen Suat Suna ve yönetmen Ümit Efekan gibi isimlerde yer aldı.

16 Temmuz gecesi başlayıp 17 Temmuz gecesine kadar devam eden ‘Parçalı Ay Tutulması’ nın burçlar üzerinde ki etkilerini dile getiren Filiz Özkol, tutulmanın sağlık, aşk ve iş yaşamında yaratacağı değişimlere dikkat çekti. Tutulmaların ve Merkür gerilemesinin kadınların güzellik ve bakım dönemlerini de yönlendirdiğini ve bu süreçlere yol gösterdiğini söyleyen Özkol, bütün burçları yorumlayarak misafirlerin sorularına cevap verdi. Kadın misafirler kadar erkek misafirlerinde yoğun ilgi gösterdiği söyleşi sırasında Özkol; ‘Tutulmalar hayatımıza yenilikler getirecek. Yeniliklere açık olalım. Geçmişe karşı olan özlem duygularını geride bırakarak pişmanlıkları düşünmekten vazgeçelim. Özellikle eski hatalarımızı gözden geçireceğiz, alışkanlıklarımızı sorgulayacağız bu duygulardan uzaklaşalım. Ailemizle, eşimizle, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde kararlar alırken mantığımızla hareket ederek ani kararlardan kaçınalım’ dedi. Retro dönemlerinde birçok burçta hareket olacağını da dile getiren Özkol tüm burçların sürprizlere hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Özkol’a burçları bekleyen gelişmeler ile ilgili merak ettikleri soruları yönelttiler. Esteticium buluşmalarına özel olarak söyleşiye katılan misafirlere tüm uygulamalar üzerinden özel indirimler ve ayrıcalıklar tanımlandı.

Etkinlik açılış konuşmasını gerçekleştiren Plastik Cerrahi ve Estetik Tıp Merkezi Esteticium Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gamze Demirtaş; ‘Önceliğimiz her zaman insan, sağlık ve güven oldu. Merkezimizi ziyaret eden herkese doğru analizi yaparak ,doğru yol haritası sunmak temel önceliğimiz. Bizi tercih edenlerle uzun soluklu, güvene dayalı bir yol arkadaşlığı ilişkisi geliştirmeyi hedefliyoruz. Yaşamın her anına dokunarak, her anı daha da güzelleştirmek; tecrübelerimizi, dünyayı takip eden inovatif yaklaşımımızı hastalarımıza sunmak istiyoruz” dedi ve tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Kişiye özel sunduğu güzellik uygulamalarıyla adından söz ettiren Plastik Cerrahi ve Estetik Tıp Merkezi Esteticium , dinamik bir estetik, plastik cerrahi ve sağlıklı yaşam merkezi olarak hizmet veriyor. Sağlıklı yaşam koçluğu ile kişiye özel Diyet ve Detoks uygulamalarıyla öncü çözümler sunan merkezde, Saç Ekimi, Plastik Cerrahi, Dermatolojik Estetik ve Diş Estetiği bölümleri yer alıyor. Medikal Cilt Bakım, Ameliyatsız Yüz Gençleştirme, PRP, Mezoterapi, Dermatoloji, Akne İzi Skar Tedavi, Ultherapy ile Yüz Germe, Vampire Facelift, uygulamaları güzellik meraklılarını bekliyor.