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Avrupa’nın gözü 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda

TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi', Avrupa’nın tek taktik eğitim merkezinde, kapılarını yarın ulusal ve uluslararası basın mensuplarına açacak.

28 Haziran 2022 Salı 10:33
Avrupa’nın gözü 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda

Anadolu Kartalı Eğitimi ile ilişkilendirilen 'NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı' olan 'Ramstein Dust-II 2022' kapsamında, NATO envanterine giren NATO DDR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı) de ilk defa bir NATO ülkesine intikal etmiş oldu. 470 kilometre menzili bulunan radar, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na konuşlandırıldı. Akıncı TİHA da ilk sınır ötesi harekat görevinin ardından ilk kez uluslararası tatbikatta yer alacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001'den beri Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tatbikat düzenliyor. Tatbikat, bu yıl 20 Haziran-1 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde; Azerbaycan, İngiltere, Pakistan ve Ürdün hava kuvvetleri katılımıyla düzenlendi. 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi’nde yer alacak ülkelerden unsurlar, Konya’ya geldi. Bölgede 400 kilometre uzunluğa, 300 kilometre genişliğe sahip hava sahasında eğitim yapılması planlanıyor. Eğitim tatbikatı; gerçeğe yakın savaş ortamında, basitten zora doğru giden senaryo dahilinde, yüksek teknolojinin sağladığı avantajla jenerik ortamda, eğitimin kalitesi bilgisayarda ölçülecek şekilde yapılıyor.

Eğitime Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı; F-16, KC-135, E-7T HİK, ANKA-S, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; fırkateyn ve hücumbot, Azerbaycan; SU-25 ve MIG-29 uçağı, İngiltere; Eurofighter Typhoon uçağı, Pakistan; F-16 uçağı, Ürdün; F-16 uçağı, NATO; E-3A uçağı ile fiili, Bulgaristan, Çad, Etiyopya, Güney Afrika, Gürcistan, Katar, Kuzey Makedonya, Kosova, Libya, Malezya, Tunus, Özbekistan ve Umman, gözlemci statüsünde katılacak.

İLK DEFA TÜRKİYE’DE

'Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi', NATO tatbikatlarından biri 'Ramstein DUST-2022/2 Tatbikatı' ile yapılacak. 'NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı' olan 'Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22)' Türkiye’de gerçekleştirilecek. NATO personeli, NATO DARS (İntikal Edebilir Hava Komuta ve Kontrol Merkezi, Tanımlanmış Hava Resmi Üretim Merkezi, Algılayıcı Birleştirme Birimi) ve yer hava yer teçhizatı tatbikatta görev alacak. 'Anadolu Kartalı Eğitimi' ile ilişkilendirilen 'NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı' olan 'Ramstein Dust-II 2022' kapsamında, NATO envanterine giren NATO DDR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı), ilk defa bir NATO ülkesine intikal etmiş oldu. 470 kilometre menzili bulunan radar, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na konuşlandırıldı.

AKINCI TİHA BOY GÖSTERECEK

Öte yandan 20 metrelik kanat açıklığıyla çok sayıda mühimmat taşıyabilen Bayraktar Akıncı TİHA, görev aldığı 'Anadolu Kartalı Eğitimi’nde 45 bin 118 yüksekliğe çıkarak kendi rekoru olan 40 bin feet’i kırdı. Akıncı TİHA, ilk sınır ötesi harekat görevinin ardından ilk kez uluslararası tatbikatta yer alarak uluslararası gözlemcilere sergilenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava KuvvetleriAnadolu Kartalı TatbikatıTatbikatNATONATO İntikal Ve Hazırlık TatbikatıNATO DDR
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