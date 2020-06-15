Avrasya Ekonomi Zirvesi Ekim’de

M. KEMAL SALLI / İSTANBUL

23. Avrasya Ekonomi Zirvesi 7-8 Ekim 2020 tarihine alındı.

Marmara Grubu Vakfı tarafından 22 yıldır aralıksız olarak tertiplenmekte olan Avrasya Ekonomi Zirveleri'nin bu yıl yapılması gereken yirmiüçüncüsü yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgının henüz tam olarak ortadan kalkmaması dolaysıyla 7-8 Ekim 2020 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır. Konuyla ilgili bir basın bilgilendirmesi yapan Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni sağlık şartlarının oluşmasını umut ettiğimiz Ekim ayına ertelemiş bulunmaktayız, dedi.

Dr. Akkan Suver'in açıklaması aynen şöyledir:

"Yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgınının henüz nihayete ermemesinden dolayı Marmara Grubu Vakfı İcra Konseyi olarak uluslararası Kuruluşlarla ve Partnerlerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni 7-8 Ekim 2020 günlerine ertelemiş bulunmaktayız.

Bu arada konu başlıklarının bazılarında da günümüzün şartlarını göz önüne alarak bazı yenilikler yapmış bulunmaktayız.

Öncelikle belirtmek isterim ki, Covid-19 salgını ulusların birlikte çalışması için bir fırsat oluşturmuştur. Anlaşmazlıkların terkedilip, acilen rasyonel seslere, uluslararası boyutta işbirliklerine yönelmemiz gerektiğine inanıyorum.

Zira çok boyutlu bir değişimin ve dönüşümün arefesindeyiz.

Dün bilgisayarlarımızı tehdit eden virüsün yerini bugün doğrudan insanları hedef alan ve tehdit eden bir virüs salgınıyla karşı karşıyayız. Hayatımızı durma noktasına getiren bu virüs, insanların yaşam tarzlarını değiştirdi.

Kriz sonrasında "yeni bir normal" ile karşılaşacağız. Bu yeni normal ekonomimizin ve insanlarımızın yavaş, dikkatli ve ölçülü olmalarını zorunlu kılacaktır.

Hiç bir toplumun değişimden kaçamayacağını varsayarsak, gelecek çizgimizi bundan böyle Koronavirüs ile birlikte çizeceğiz.

Dolayısıyla, 23.Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni; Bir Kuşak-Bir Yol Projesi'nin Aydınlığında Koronavirüs'ün Sağlık, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Etkileri başlığıyla uluslararası boyutta tartışmağa açacağız.

Artık dünyada bir gelenek olarak kabul gören 23.Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde; Pandeminin ortaya çıkardığı küresel ekonomik kriz sonrası Avrasya'da uzun dönemde sürdürülebilir enerji politikalarını küresel ve yerel aktörlerle ele alacağız.

Gene Koronavirüs ortamının ekonomik etkilerine, sosyal yapılanmalarına geleceği koruma düşüncesiyle yaklaşacağız.

Değişimin önderleri kadın liderler oturumunda da, toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmaları çalıştayını gelecekte oluşacak "yeni normal" şartların yol haritasında ele alacağız.

Cumhurbaşkanları oturumunda da; Koronavirüs sonrası oluşacak Yeni Dünya Düzeninde Küreselleşmenin, İkili ilişkilerin ve yerelleşmenin boyutlarını konuşacağız. Gene bu oturumda oluşacak yeni yönetişim koşullarını tartışmağa açacağız. Geleceğin liderlik vasıflarını tartışacağız. Uluslararası değişimleri de ele alacağız.

Gündemimizin Barış maddesinde Terörün ve Bölgesel çatışmaların odak noktası olmağı sürdüren Karabağ işgalini uluslararası konuşmacıların görüşleriyle gündeme getireceğiz.

Yapmağı tasarladığımız kentler oturumunda ise pandemi ile mücadelede kentlerin rolünü ve akıllı şehirler ile yapay zekâ ve de robotların önemini tartışacağız.

Özellikle de Koronavirüs sonrası oluşan yeni küresel güçler dengesi ortamında ülkelerin geleceğe aktif katılımlarını da 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde ele alacağız.

Bu arada önemle belirtmeliyim ki; siyasette, ekonomide ve kültürde bir barış ve istikrar projesi olarak ele aldığımız Bir Kuşak Bir Yol projesinin Koronavirüs sırasında ve sonrasında değeri daha da artmış bulunmaktadır.

Zira dünya yarın dünya eskisi gibi olmayacak, yeni ve makul bir normalle yaşamımızı sürdüreceğiz.