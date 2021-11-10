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Atatürk aramızdan ayrılalı 83 yıl oldu

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Grubu heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti.

10 Kasım 2021 Çarşamba 16:55
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Atatürk aramızdan ayrılalı 83 yıl oldu

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Grubu heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti.

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Grubu heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti. 

Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Büyük Atatürk'ü ebediyete yolcu edeli 83 yıl oldu. 83 yıl önce aramızdan ayrılan Büyük Atatürk; bağımsız, özgür ve çağdaş bir Türkiye'nin temellerini atmakla kalmamış aynı zamanda dünyaya aydınlık bir cumhuriyet armağan etmiştir. 

98 yıl önce bizlere armağan ettiği bu cumhuriyet insan haklarına saygılı, kadın ve erkek eşitliği temelinde, istiklali karakter olarak benimsemiş laik bir devlet sistemi oluşturmuş ve bizleri insanlık aleminin şerefli bir temsilcisi kılmıştır. 

Türk milleti Atatürk'e minnettardır. 

Büyük Atatürk rahat uyu, eserlerin yaşıyor ve yaşayacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Marmara Grubu VakfıStratejik Ve Sosyal AraştırmalarAtatürk
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