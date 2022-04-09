Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.393,39
ALTIN
923,44
DOLAR
14,74
STERLİN
19,25
EURO
16,10
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş temin edilecektir
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı...
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
Orman Genel Müdürlüğü 5.000 Geçici İşçi Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 5.000...
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

09 Nisan 2022 Cumartesi 09:20
Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden almalar ile yeni atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre Haykır atanırken; Hazine ve Maliye Bakanlığında 5 il defterdarı görevden alındı, toplam 75 il defterdarlığında değişikliğe gidildi. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır atandı.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINDA YAPILAN ATAMALAR

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Faruk Cirit ve Murat Deliçay; Bütçe Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rençber, Ömer Nuri Türkşen, Halil İbrahim Kurdoğlu; İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Koç atandı.

75 İL DEFTERDARLIĞINA ATAMA 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kemal Çağatay İmirgi görevden alınarak yerine Serhat Köksal getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığında Antalya, Bartın, Denizli, Ordu ve Gaziantep defterdarları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereği görevlerinden alındı. Toplam 75 il defterdarlığına ise yeni defterdarlar atandı.

TİCARET BAKANLIĞINDA ATAMALAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine 13 başmüfettiş, Ticaret Müfettişliğine ise 11 müfettiş atandı.

Kararla birlikte yapılan diğer atamalar ve görevden almalar ise şöyle; Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak görevden alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mustafa Kemal Aran getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Kadir Uysal atandı. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur görevden alınarak yerine Haluk Yılmaz getirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteAtamaAtama Kararları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi
MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi
Hatice Cengiz: Karara itiraz edeceğiz
Hatice Cengiz: Karara itiraz edeceğiz
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davası Suudi Arabistan'a devredildi
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davası Suudi Arabistan'a devredildi
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı
Geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı
Deniz Kuvvetleri'nden sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesai
Deniz Kuvvetleri'nden sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesai
Prof. Dr. Sarı: Yeni bir müsilaj oluşumuyla karşılaşabiliriz
Prof. Dr. Sarı: Yeni bir müsilaj oluşumuyla karşılaşabiliriz
'Denizanası popülasyonu haziranda bitecek'
'Denizanası popülasyonu haziranda bitecek'
Emniyette atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılacak
Emniyette atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma