Aramızı bozmak istiyorlar!

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

İsrail ve Filistin arasında meydana gelen son olaylar ile ilgili bilgi kirliliği yaşanıyor. Azerbaycan ve Bosna-Hersek gibi ülkelerin İsrail’in yanında olduğu izlenimi verilmeye çalışılıyor.

İsrail ve Filistin arasında meydana gelen son olaylar ile ilgili bilgi kirliliği yaşanıyor. Azerbaycan ve Bosna-Hersek’ten haberlerle ilgili tepkiler gelmeye başladı.

Azerbaycan haberi 2019’daki

kuruluş kutlaması mesajı

Bazı medya kuruluşlarında “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu tebrik ettiği ve İsrail’in Filistin işgalini kutladığı” yönünde haberler yayınlanıyor. Hatta yayınlanan haberlerde Aliyev ve Netanyahu’nun birarada olduğu fotoğraflar koyularak, Aliyev’in Filistin’in işgal ediliş günü olan Nekbe’yi kutladığı ifade ediliyor.

Ancak Azerbaycan’daki medya kuruluşları yöneticileri, bu haberlerin doğru olmadığını belirterek, haber ve fotoğrafın 2019 yılındaki normal bir kuruluş kutlaması mesajının yeni bir mesajmış gibi kullanıldığını ifade ettiler.

Bosna-Hersek’ten tepki gecikmedi

Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da twitter hesabından yazdığı mesajında bazı ülkelerin bayraklarını paylaşarak, İsrail’in yanında duruş sergiledikleri için teşekkür etti.

Bu paylaşıma tepki gecikmedi. Bosna-Hersek Kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in oğlu Bakir İzzetbegoviç, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail'i protesto edeceğini açıkladı.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyesi Şefik Zaferoviç, “Bosna-Hersek, İsrail’in Gazze’de yaşayan masum insanlara yaptığı saldırıları desteklemiyor ve desteklemeyecektir” diye konuştu.

Arnavutluk da haberlerden rahatsız

Ayrıca İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun paylaştığı fotoğrafta Arnavutluk bayrağının bulunması, Arnavutluk’ta da rahatsızlığa neden oldu.