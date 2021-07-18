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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist, günlük 100 bini aştı

14-18 Temmuz'da toplam 3 bin 768 uçak iniş-kalkışı ve 839 bin 507 kişilik turist hareketi oluştu. Havalimanına her 6 dakikada 1 uçak iniyor.

18 Temmuz 2021 Pazar 13:47
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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist, günlük 100 bini aştı

ANTALYA, (DHA)

Kurban Bayramı tatiliyle turizm sezonunun en yoğun dönemi birleşince Antalya'ya 1 günde hava yoluyla gelen yerli ve yabancı turist sayısı, 100 bini aştı. 14-18 Temmuz'da toplam 3 bin 768 uçak iniş-kalkışı ve 839 bin 507 kişilik turist hareketi oluştu. Havalimanına her 6 dakikada 1 uçak iniyor.

1 Temmuz itibarıyla pandemi kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılması ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeyle yeniden uçuşların açılması ile Türkiye'nin en önemli turizm kenti Antalya'da yoğun hava trafiği yaşanıyor. Yurt dışı turizmdeki hareketlilik her geçen gün artarken, bayram tatili öncesinde de iç turizmde yoğunluk yaşanıyor.

GÜNLÜK YOLCU SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Fraport TAV Antalya Havalimanı'na günlük gelen yolcu sayısı, 100 binin üzerine çıktı. Bayram tatilinin başladığı 16 Temmuz Cuma günü Antalya Havalimanı'na dış hatlardan 301, iç hatlardan 72 olmak üzere 373 uçak indi. Yurt dışından 81 bin, yurt içinden 15 bine yakın olmak üzere toplam 96 bin yolcu girişi oldu. 14 Temmuz'da 74 bini yurt dışı toplam 86 bin, 15 Temmuz'da 75 bini yurt dışı toplam 89 bini aşkın yolcu geldi.

Bayram tatili için trafiğin en yoğun olduğu 17 Temmuz Cumartesi günü dış hatlarda 372 uçakla 90 bin 330, iç hatlarda ise 65 uçakla 12 bin 751 olmak üzere toplam 103 bin 81 kişi kente geldi. 18 Temmuz Pazar günü de yurt dışından 319 uçakla 82 bin 442, yurt içinden 65 uçakla 13 bin 225 olmak üzere toplam 95 bin 667 turist bekleniyor.

HER 1,9 DAKİKADA 1 UÇAK İNİŞ-KALKIŞ YAPIYOR

14 ile 18 Temmuz arasında; yurt dışından 992 uçakla 404 bin 166 kişi, yurt içinden 202 uçakla 66 bin 423 kişi olmak üzere 470 bin 589 yolcu geldi. Antalya Havalimanı'nda sadece bu süreçte gelen-giden uçak sayısı ise 3 bin 768 olarak açıklandı. Hizmet verilen yolcu sayısı da 839 bin 507 oldu. Bu sayılarla doluluk oranları ise dış hatlar gelişlerde yüzde 80, gidişlerde yüzde 60, iç hatlarda ise yüzde 100 olarak belirtildi. Antalya Havalimanı'ndaki gelen-giden uçak hareketliliğine göre, her 1,9 dakika 1 uçak inişi ve kalkışı gerçekleşiyor. 6 dakikada da 1 uçak iniyor.

DHA

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1418 TemmuzAntalyaHava YoluGelen TuristGünlük 100 Binönce Vatan
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