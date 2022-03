Antalya'daki barış zirvesinin ardından

KULEBA: GELİŞ AMACIM İNSANI KORİDORLAR VE ATEŞKESTİ

Antalya'daki üçlü barış zirvesi sonunda basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, önce İngilizce ardından ise Ukraynaca konuştu. Görüşmenin kolay olmadığını belirten Kuleba, "Kolay değildi ve bu teması kolaylaştırmayı başardım. Rusya'nın saldırılarının ardından ilk temas oldu ve bu teması Türkiye Cumhuriyeti başardı. Kolay ve zor bir görüşme oldu. Neden kolaydı? Sayın Bakan Lavrov geleneksel anlatılarını sürdürdü. Zordu, çünkü ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım. İnsani bir trajedi yaşanıyor işgal altında olan kentlerde ve cephelerde. Bu trajediyi sonlandırmak için diplomatik yolları aramak konusunda en iyisini yaptım" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile insani koridor konusunu konuşmak istediğini ve bu amaçla Antalya'ya geldiğini iade eden Kuleba, "Mariupol ve Azak Denizi'nde havadan bombalamalar oluyor. Aynı zamanda ağır silahlarla ateş altında bu bölgeler. İnsani bir amaçla geldim. Asıl amacımız Mariupol'a giren ve çıkan insani koridorları düzenlemekti. Buralardan kaçmak isteyen siviller var. İnsani koridor Mariupol'de insani yardım amaçlarıyla kurulacak. Fakat Sayın Lavrov buna bir taahhüt vermedi. İlgili yetkililerle bu konuyu konuşacağını belirtti" diye konuştu.

'RUSYA'DA BAŞKA BAZI KARAR ALICILAR VAR'

Zirvede 24 saatlik ateşkesi de konuştuklarını ifade eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, şöyle devam etti:

"Ateşkes konusunu da konuştuk. 24 saatlik ateşkes önemliydi. Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi. Bu konuda da bir ilerleme kaydedemedik. Rusya'da başka bazı karar alıcılarının olduğunu biliyoruz. Elbette çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İnsani konularla ilgili çözüm arama gayretimizi sürdüreceğiz. Yine böyle bir formatta ben tekrar bir araya gelmeye mutabık oldum. Dışişleri bakanları barış konusunu liderleriyle parlamonto üyeleriyle görüşecekler. Ukraynalı sivillerin yaşadığı acının bitmesi için çalışmaya devam edeceğim. Rus güçlerin işgal ettiği yerlerin özgürleştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

'UKRAYNA PES ETMEDİ, ETMEYECEK'

Mariupol'un insani açıdan çok zor durumda olduğunu belirten Dmitro Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iyi çabalar gösterdiğini söyledi. Savaşı durduramadıklarını anlatan Kuleba, “Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke, devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayız. Ukrayna pes etmedi, pes etmeyecek. Biz diplomasiye açığız. Çözüm arıyoruz. Kendimizi feda ederek vatanımızı, insanlarımızı Rus saldırganlığından canımız pahasına koruyacağız" diye konuştu.

Konuşmanın sona ermesinin ardından Kuleba gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saldırıların toplantıdan sonra devam edip etmeyeceği ve ABD'den ya da batı ülkelerinden Ukrayna'ya askeri uçak verileceğine dair söz verilip verilmediği sorulan Kuleba, şu yanıtı verdi:

“Yok, hayır. Herhangi bir askeri teçhizat desteğini konuşmadık. İnsani koridorlarla ilgili görüştük. Diplomasinin amacı insanları rahatlatmaktır. Lavrov'u dinlemek çok kolay olmadı. Pek çok kez kendisine insani konulara değinmemiz gerektiğini hatırlattım. Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor. Ukrayna teslim olmazsa ateşkes olmayacak gibi görünüyor onların tarafında. Teslim olmayacağız."

'LAVROV DİNLEMEYE GELMİŞ'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna'nın silahsızlaştırılması başta olmak üzere bazı kırmızı çizgilerden söz ettiğinin hatırlatılması üzerine Kuleba, “Çok detaylara inmeden öz şekilde konuştuk. Çok açık bir şekilde kendisine şöyle söyledim; 'bence dışişleri bakanları her konuda güçlerini bir araya getirerek gerekli çözümleri arayabilirler. Fakat kendisinin farklı bir bakış açısı var. Toplantıda çok basit öneride bulundum. Hepimizin akıllı telefonları var. Muhtemelen Sayın Lavrov'un son model Iphone'si vardır. O başka bir hikaye. Ben şu anda kendi yetkililerimi arayabilirim. Devlet başkanımı, genelkurmay başkanımı. Yüzde 100 garanti alabilirim ve bir söz alabilirim. Peki siz yapabilir misiniz?' diye sordum ancak kendisi cevap vermedi. Ben çözüm için geldim, Lavrov ise dinlemeye gelmiş. Ben insani koridor için her türlü aramayı buradan yapabilirim" ifadelerini kullandı.



LAVROV: ÇÖZÜME YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ DESTEKLİYORUZ



Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, tarihi zirve sonrası yaptığı açıkamada; "Çözüme yönelik her türlü girişimi destekliyoruz. Görüşmede insani konuları ele aldık. İnsani koridor açılması önerimizi tekrarladık. Ukrayna krizinin topluca çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Görüşmede Askeri birliklerimizin sivillerin zarar görmemesi için ne tür çalışmalar yaptıklarını anlattık. Ukrayna yönetimi son yıllarda laf olsun diye görüşme yapılsın istiyor somut bir mutabakata ulaşmak için değil" dedi.