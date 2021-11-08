Ankara Üniversitesi ile Azerbaycan üniversitelerinden iş birliği

‘Covid-19 Sonrası Dünya’ temasıyla düzenlenen ‘8’inci Bakü Global Forumu”na katılmak üzere Azerbaycan’a giden Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, Bakü’de bulunan Tıp, İktisat ve Teknik Üniversiteleri ile Mimarlık ve İnşaat Üniversitesine ziyaretler gerçekleştirdi. Rektör Ünüvar ve beraberindekiler, Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli, İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev, Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülçöhre Memmedova ile bir araya gelerek, akademik alanda yapılabilecek iş birliği imkânlarını görüştü.

4 ÜNİVERSİTE İLE PROTOKOL İMZALANDI

Rektör Ünüvar, ziyaretler sırasında ev sahibi üniversitelerin rektörleriyle akademik ve kültürel alanlarda iş birliğine yönelik protokol imzaladı. İmzalanan protokollere göre, taraflar, karşılıklı ilgi alanlarına giren akademik ve bilimsel konulardaki çalışmalarda birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecek. Bilimsel amaçlar dâhilinde karşılıklı akademik personel değişimi, ders, toplantı, araştırma ve benzeri faaliyetler gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla her türlü kitap, basılı yayınlar ve benzeri malzeme değişimi yapılabilecek. Ortak araştırma projeleri ve ortak ilgi alanlarında bilimsel toplantılar düzenlenebilecek.

‘İLİŞKİLERİ ‘KARDEŞLİK HUKUKU’ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜYORUZ’

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli de Azerbaycan ile Türkiye’nin köklü iki üniversitesi olarak, bu iş birliğini daha ileri noktalara taşıma noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti. Üniversitesinin ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler veren İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov ise, uzaktan eğitimle ilgili ortaya koydukları modellerin yanı sıra hem öğrenci hem de eğitimin kalitesini artırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti. Rektör Prof. Dr. Ünüvar, Ankara Üniversitesi olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü ilişkileri, eğitim alanında gerçekleştirdikleri güçlü iş birlikleri ile daha ileri boyuta taşıdıklarını belirterek, bu çalışmaları ‘kardeşlik hukuku’ çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti. Her gelişinde Azerbaycan’ı daha gelişmiş görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ünüvar, “Covid-19 bizim için çok öğretici bir süreç oldu. Şüphesiz Azerbaycan için de öyledir. Bu dönemde krizi fırsata çevirme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu kapsamda, Türkiye ile Azerbaycan arasında zaten çok köklü olan ilişkileri biz eğitim boyutuna da taşıdık. Daha önce de bu yapılabilirdi ama Covid-19 bize uzaktan eğitimin de yapılabileceğini gösterdi. Biz de bu krizi, yani öğrencilerimizin hocalarıyla buluşamaması krizini ülkemizdeki öğretim üyeleri ile kardeş Azerbaycan’daki öğrencileri buluşturma noktasına taşıdık. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

‘YILLARIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK’

Azerbaycan üniversiteleri ile özellikle pandemi döneminde çok önemli iş birlikleri yaptıklarına dikkati çeken Ünüvar, “YÖK’ün de desteğini ve onayını alarak, Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile çift diploma anlaşması imzaladık. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde çift diploma programına başladık. Bu çok değerli bir şey. Bilgisayar mühendisliği alanında eğitim alan çocuklarımız ilk 2 yılı Azerbaycan’da, son 2 yılı Türkiye’de okuyacaklar ve iki diplomaya sahip olacaklar. Bu yılların hayaliydi. Yılların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev de Azerbaycan Teknik Üniversitesi olarak, ilk ikili diploma programına Ankara Üniversitesi ile başladıklarını kaydetti. Veliyev, “Bugün imzaladığımız protokol bize geniş bir alanda iş birliğine imkân sağılıyor. Bu bağlamda bizim üniversite-sanayi iş birliğini hayata geçirmemiz gerekiyor. Umut ediyorum ki bu çalışmalardan kısa zamanda olumlu neticeler elde edeceğiz” dedi.

Azerbaycan üniversiteleri için Türkiye üniversiteleri ile ilişkilerin çok büyük önem taşıdığını dile getiren Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülçöhre Memmedova ise, “Türkiye bizim kardeş ülkemizdir. Türkiye üniversitelerinin tecrübesi bizim için çok önemlidir. Türkiye’de bazı üniversitelerle iş birliğimiz var ama bu iş birliğinin daha da gelişmesini arzu ediyoruz. Ankara Üniversitesi ile kurduğumuz güzel iş birliğinin her iki üniversite için de faydalı olacağını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.