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Ankara'da otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

02 Ocak 2021 Cumartesi 10:26
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Ankara'da otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Pursaklar ilçesinde Orhan Gazi Caddesi üzerindeki binanın garajında park halinde bulunan otomobilin içinde sabah saatlerinde 3 kişi hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin öldüğü belirlendi. Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Bu sırada acı haberi alarak gelen ölen 3 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraOtomobilVefatPursaklar
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