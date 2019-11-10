Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem

ANKARA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Mamak ilçesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 13.11'de, 7.01 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Ankara'da hissedilen bazı noktalarda korkuya neden oldu. Bazı vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte binalardan dışarıya çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Ankara Valiliği'nce merkez üssü Mamak ilçesi olan depremle ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "İlimiz Mamak ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem üzerine valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.