Ankara'da 23 Nisan coşkusu

Başkent’te ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti. Öğrencilerle Aslanlı Yol'da yürüyen Bakan Özer, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız. Açıldığı o kutlu andan bugüne dek Gazi Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin en mühim simgesi olmuştur. Bu müstesna günün bir bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin mevcudiyet ve istikbalinin gelecek kuşaklara emaneti anlamına gelmektedir. Bizler de üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincinde, evlatlarımızı dünyadaki yaşıtlarıyla eşit bir şekilde donatmak gayesi ve gayretindeyiz. Milli mukadderatımızı aydınlık yarınlara ulaştıracak olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi bilen; vatanını, milletini, ailesini canı gönülden seven; milli iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. İnsanımıza ve insanlığa hizmeti her zaman fazilet sayan gençlik, sizin emanetinizi taşımaya layık bir nesil olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini, kesintiye uğratmadan devam ettirmiş olmanın ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tekrar okullarımızda yer almanın kararlılığı ve mutluluğu içindeyiz. Eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda memleketimizin her köşesindeki evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zatıalinizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve milli hakimiyetin yüce Meclisimize verildiği bu anlamlı günü, büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

MECLİS'TE İLK TÖREN

İkinci tören TBMM'de Atatürk Anıtı'nda yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Atatürk Anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Buradaki törende partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri yer aldı.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Törende Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve milletvekilleri yer aldı. Devlet erkanının ziyareti sırasında 81 ilden gelen çocuklar da Anıtkabir'de ellerinde Türk bayraklarıyla hazır bulundu. Şentop ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

'BAĞIMSIZLIĞIMIZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Meclis Başkanı Şentop, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzalayarak şunları yazdı:

"Teşekkülüne öncülük ettiğiniz ve ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102'nci yıl dönümü vesilesi ile buradayız. Milli mücadelenin başkumandanı olarak milletimizi büyük bir direniş gayesi etrafında birleştirdiniz ve bizler için bu cennet vatanın ebedi yurdumuz olduğunu tescil ettirdiniz. Sizlerden aldığımız ilham ile milli hakimiyetten, tam bağımsızlığımızdan ne bugün ne de gelecekte asla taviz vermeyecek bir şuur ile yolumuza devam edeceğiz. Geçen yüzyılda milletçe çok büyük badireler atlattık; ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük milletimizden aldığı güç ile destek ile iradesini hakim ve amil kıldı. Yüce Meclisimiz, bu anlayış ile aziz milletimize hizmet etmeye bugün de devam etmektedir. Dünyada başka bir meclise nasip olmadığı veçhile, kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz yüce Meclisimiz; demokrasimize kast edecek dahili ve harici düşmanlara karşı, zatıaliniz ve ilk meclisin değerli vekillerinin verdiği mücadeleden aldığı feyz ve milletimizden aldığı destek ile demokrasiyi savunmaya devam edecektir. Nitekim, 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsü sırasında, yüce Meclisimiz aynı ruh ile mücadele etmiş ve ikinci defa gazi unvanını almıştır. Siz 100 yıl önce 'Meclisten önce ordu gerekir, para gerekir' diyenlere 'Evvela Meclis sonra ordu, orduyu yapacak millet ve ona vekaleten Meclistir' demek sureti ile Millet iradesini o günkü zor şartlarda dahi her şeyin önüne koymuştunuz. Bu şiar ile sağlam temeller üzerine inşa ettiğiniz Meclisimiz orduyu da kurmuş, düşmanı da yenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz kuruluşundan itibaren sahip olduğu bu ruh ile çizdiğiniz o kutlu yolda yılmadan yürümeye devam etmektedir. Emanetiz olan Cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir. Devletimize yönelik her türlü tehdide karşı milletimiz yekvücut olarak mücadele etme azim ve karalılığındadır. Bu vesile ile sizi ve mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz yol arkadaşlarınızı ve ahirete intikal etmiş milletvekillerimizi rahmet ve minnet ile yad ediyorum."

Törenin ardından Anıtkabir'den ayrılırken çocuklarla sohbet eden Meral Akşener, gazetecilere açıklama yaptı. Akşener, "Çocukların bir insanı sevmesi çok özel bir duygudur. Bunun içerisinde hiçbir şey yok. Hesap, kitap yok. Dümdüz tertemiz bir sevgi. Çok mutluyum o yüzden. Ben bugün akşama kadar uçarak gezeceğim. Gerçekten kendi çocukluğuma döndüm" ifadelerini kullandı.

ANITKABİR HALKA AÇILDI

Törenin ardından Anıtkabir halka açıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çok sayıda kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Pandemi nedeniyle öğrenciler olmadan gerçekleştirilen Anıtkabir'deki resmi törenler, bu yıl 81 ilden gelen öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklar, 2 yıl aradan sonra Anıtkabir'deki törenlere katıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.