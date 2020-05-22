Anılardan Kesitler’de 19 Mayıs coşkusu

ANILARDAN KESİTLER PROGRAMI 19 MAYIS RUHUNU YAŞATIYOR

VHA / İSTANBUL

Türk milletinin geçmişten günümüze uzanan kültürünü ve çelikleşmiş iradesini, bilge konuklarıyla dünya milletlerine tanıtan ve anlatan Anılardan Kesitler programı, 19 Mayıs’a Özel programıyla bir ilke imza attı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Yeliz Şenyerli’nin üstlendiği, programın altyapısını Araştırmacı Yazar Sami Sefer Coşkun’un hazırladığı Anılardan Kesitler‘in 19 Mayıs’a özel bölümünde 19 Mayıs, bir bayram olmaktan öte Türk milletinin bağımsızlık yolunu açan bir mücadelenin sonucu olarak anlatıldı.

Ayrıca o günün zorlu şartlarında Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde yetişmiş liyakatlı kadrolar ile topyekun bir kurtuluş çabasının başarıya ulaşması ele alındı.

Anılardan Kesitler’in 19 Mayıs’a özel programında Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir Hanımefendi, o günün zorlu şartlarında Gazi Mustafa Kemal’in ve Kazım Karabekir Paşa’nın tam bağımsızlık mücadelesindeki rolünü anlatırken Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmacısı Sakin Öner, Türk’ün mücadele azminin 5 bin yıl önceye dayandığını; Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Koordinatörü Dr. İbrahim Akış, Türklüğün bir şuur hareketine dönüşmesinin ancak yetişen Türk gençleriyle gerçekleşebileceğini; Doğu Türkistanlı Türk Halk Bilimci ve Türkolog Prof. Dr. Alimcan İnayet, Anadolu’daki kurtuluş mücadelesinin tüm mazlum milletlere örnek olduğunu; Eğitimci, Araştırmacı ve Yazar Remzi Özmen, Gazi Mustafa Kemal’in 16 Mayıs 1919’da Samsun’a hareketinden TBMM’nin açılışına kadar Türk milletinin geldiği süreci; İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muhsin Kadıoğlu, Osmanlı’nın temellerinin çökmesiyle cumhuriyete giden yolun nasıl açıldığını; Arel Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar da o günün zorlu günlerini kendi yazdığı şiirle adım adım izleyicilerle paylaştı.

Anılardan Kesitler’in 19 Mayıs’a Özel programı, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Programda o günkü tarihin anlatımının doğru bir Türkçe ile ifade edilmesini sağlayan Sami Sefer Coşkun’a ve programı Türkçenin kurullarına uygun yalın bir dille hazırlayıp sunan Yeliz Şenyerli’Yi kutluyoruz. Bu duygu dolu programı aşağıdaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz: https://you.tube/T1nyaAxTpfw.

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