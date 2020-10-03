Amreyev'den 3 Ekim mesajı

(DHA)

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu tarihi günün, dünyanın dört bir yanındaki tüm Türk halklarına kutlu olsun" dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Baghdad Amreyev, "3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı. Baghdad Amreyev, "3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk dünyasının, bugün tek çatı altında bir araya gelerek, daha güçlü bağlar kurmanın ve geleceği birlikte inşa etmek üzere oluşan siyasi iradenin kurumsallaşmasının sembolü olan Nahçıvan Anlaşması'nın 11. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü"nün, Türk Konseyinin kurulmasının da yıl dönümü olduğunu hatırlatan Amreyev, "Bu tarihi günün, dünyanın dört bir yanındaki tüm Türk halklarına kutlu olsun" dedi. Amreyev, Türk devletleri arasında kurulan 30 yıllık ortaklığın, daha kurumsal unsurlarla sürekli gelişmekte olduğuna işaret ederek, dünyanın dört bir yanındaki Türk halklarının ortak tarih, kültür ve dille karşılıklı çıkarlar temelinde ortak geleceğe doğru yol aldığını vurguladı. "Türk dünyasının iş birliği ve bütünleşmesi için hükümetler arası tek teşkilat olan Türk Konseyi, devlet başkanlarının öncü rolüyle yeni hedeflerin ve girişimlerin en üst düzeyde belirlendiği benzersiz bir platformdur." değerlendirmesinde bulunan Amreyev, teşkilatın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından tüm gündemini bu krizin olumsuz etkilerine karşı tedbirler almak üzere geliştirdiğini aktardı. Amreyev, bu süreçte, Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkelerin, salgına karşı mücadelede yakın iş birliği tesis ettiklerini vurgulayarak, gerek ikili düzeyde gerekse çok taraflı birbirlerine elzem tıbbi yardım ve gıda desteğini sağlamak için hızlı şekilde hareket ettikleri bilgisini paylaştı. Türk Konseyi devlet başkanlarının katılımıyla, 10 Nisan'da salgınla mücadele kapsamında video konferans aracılığıyla olağanüstü bir zirvenin yapıldığını anımsatan Amreyev, bu zirveyi takiben salgın döneminde ve sonrasında üye ülkeler arasındaki etkileşimin artırılması amacıyla birçok alanda bakanlar seviyesinde toplantıların yapıldığını ve önemli kararların alındığını belirtti.