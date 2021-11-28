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Amasya Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

11 Öğretim Üyesi alıyor

28 Kasım 2021 Pazar 12:34
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Amasya Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan ( https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat ) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.11.2021 12:40
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