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Alman Renata, Müslüman, Trabzon defin

Alman Renata, 40 yıl önce Müslüman oldu, vasiyeti üzerine Trabzon’da defnedildi

02 Mayıs 2021 Pazar 15:52
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Alman Renata, Müslüman, Trabzon defin

Trabzon (DHA)

 Almanya'da, 40 yıl önce Türk komşularının dostluğundan etkilenerek Müslüman olup 'Emine Baltacı' adını alan Almanya vatandaşı Renate (83), huzurevinde hayatını kaybetti. Baltacı'nın cenazesi, vasiyeti üzerine getirildiği Trabzon’un Sürmene ilçesinde toprağa verildi.

Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan Renate, 40 yıl önce Türk komşularının yakınlığından çok etkilenince Müslüman oldu. İsmini de değiştiren Renate, 'Emine Baltacı' adını aldı. Almanya’da huzurevinde yaşayan Emine Baltacı, geçen günlerde hayatını kaybetti. Baltacı’nın hayatını kaybettiğini duyan Türk komşuları hemen harekete geçti. Ölmeden önce Türkiye’de gömülmek istediğini vasiyet eden Baltacı'nın ailesiyle görüşen Trabzonlu Çakır ailesi, Almanya’daki yetkilerle görüştü. Onayın ardından Emine Baltacı’nın cenazesi, hava yoluyla Türkiye’ye getirildi. Baltacı'nın cenazesi vasiyeti üzerine getirildiği Çakır ailesinin memleketi olan Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde toprağa verildi.

DHA

Son Güncelleme: 02.05.2021 15:53
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