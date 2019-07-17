Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünde talimat veren FETÖ hükümlüsü müdürün cezası belli oldu

ESKİŞEHİR,(DHA)

Eskişehir 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Aygün, Ali İsmail Korkmaz'ın yakınları ile avukatlar katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Aygün savunmasında, "Konuyla benim alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme hakimi Aygün'ü 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı



Mustafa Aygün daha önce yargılandığı davalardan ise, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, 'gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi' suçundan 33 kez 1 yıl 6 ay 22 gün, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' suçundan 9 kez 3 yıl 1 ay 15 gün, 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' suçundan ise 39 kez 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.