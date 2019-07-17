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Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünde talimat veren FETÖ hükümlüsü müdürün cezası belli oldu

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'nin sözde 'altın çocuklar' diye nitelendirdiği, örgütün emniyet üst düzey kadrosunda yer alan İstihbarattan Sorumlu Eskişehir eski Emniyet Müdürü Yardımcısı Mustafa Aygün, 'Gezi Parkı' eylemlerinde görevi kötüye kullandığı ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olduğu ileri sürülen polislere usulsüz talimat verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünde talimat veren FETÖ hükümlüsü müdürün cezası belli oldu

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'nin sözde 'altın çocuklar' diye nitelendirdiği, örgütün emniyet üst düzey kadrosunda yer alan İstihbarattan Sorumlu Eskişehir eski Emniyet Müdürü Yardımcısı Mustafa Aygün, 'Gezi Parkı' eylemlerinde görevi kötüye kullandığı ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olduğu ileri sürülen polislere usulsüz talimat verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:48
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Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünde talimat veren FETÖ hükümlüsü müdürün cezası belli oldu

ESKİŞEHİR,(DHA)

Eskişehir 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Aygün, Ali İsmail Korkmaz'ın yakınları ile avukatlar katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Aygün savunmasında, "Konuyla benim alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme hakimi Aygün'ü 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 1  yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı

Mustafa Aygün daha önce yargılandığı davalardan ise, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, 'gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi' suçundan 33 kez 1 yıl 6 ay 22 gün, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' suçundan 9 kez 3 yıl 1 ay 15 gün, 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' suçundan ise 39 kez 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirAli İsmail KorkmazölümTalimatFETÖHükümlüMüdürCezaönce Vatan
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